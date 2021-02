Alfa Romeo Stelvio 2022 potrebbe essere così | Render

Al momento della sua presentazione ufficiale, l’Alfa Romeo Stelvio era uno dei SUV più sportivi sul mercato. In pochi anni, però, sono arrivati diversi rivali molto interessanti e soprattutto più sportivi come ad esempio la Cupra Formentor.

Per questo motivo, la casa automobilistica di Arese avrebbe già deciso di rinnovare lo Stelvio con il model year 2022 che dovrebbe essere venduto il prossimo anno con un design come quello anticipato in render da Autobild.es.

Nuovo Alfa Romeo Stelvio: un render anticipa il probabile design del prossimo restyling

Le modifiche estetiche non saranno una vera rivoluzione per il SUV e si fanno notare soprattutto nella parte frontale dove l’influenza del Tonale sarà più che evidente. In particolare, troveremo dei gruppi ottici molto più lunghi, una griglia più prominente e la tecnologia Full LED per i fari. Sul retro, invece, le modifiche saranno più contenute.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’Alfa Romeo Stelvio 2022 dovrebbe avere una gamma composta principalmente da propulsori abbinati alla tecnologia mild-hybrid. Al momento, infatti, è previsto soltanto l’arrivo di versioni ibride con sistema ibrido leggero da 48V da affiancare al motore a combustione interna per ridurre consumi ed emissioni. Dunque, al momento può essere escluso il lancio di una versione 100% elettrica del primo SUV della casa automobilistica di Stellantis.

La nuova gamma potrebbe essere caratterizzata da uno Stelvio ibrido con la tecnologia vista sulla Maserati Ghibli Hybrid. In quest’ultima troviamo un motore a quattro cilindri turbo da 2 litri abbinato a un sistema mild-hybrid a 48V in grado di sviluppare una potenza complessiva pari a 330 CV e 450 nm di coppia massima.

Secondo le informazioni ufficiali fornite dal Tridente, la nuova Ghibli Hybrid impiega 5,7 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 255 km/h.

Al momento non sappiamo se il nuovo Alfa Romeo Stelvio avrà la stessa configurazione oppure verrà adottata qualche modifica per ridurre o aumentare la potenza. Sarà interessante scoprire, infine, quale tipo di configurazione sarà impiegata sulla versione Quadrifoglio top di gamma.

