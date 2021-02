Stellantis richiama in Argentina alcuni modelli Citroen

Tramite lettere inviate ai clienti, il nuovissimo gruppo Stellantis (che unisce i gruppi Fiat Chrysler e Peugeot) ha richiamato in Argentina i proprietari delle Citroën C3, C3 Picasso e C3 Aircross per la revisione delle loro auto. Questo richiamo riguarda i modelli prodotti nel 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Il richiamo di Stellantis per i veicoli di Citroen in Argentina è dovuto al rilevamento di problemi negli airbag del conducente e del passeggero. Sono più di 50 mila i veicoli interessati. Nella provincia di Córdoba ci sono 4.910 auto che devono essere controllate. “Sono operazioni preventive, fondamentali per garantire la qualità e la sicurezza del veicolo e del suo compagno”, sottolinea l’azienda nella lettera inviata ai proprietari delle auto.

Il danno consisterebbe in una “possibile rottura dell’insufflatore in caso di urto, con intensità sufficiente per attivare il sistema airbag”. Da Citroen chiariscono che il servizio è gratuito. I clienti della casa francese che intendono sapere se il proprio veicolo è tra quelli interessati deve chiamare il numero 08107772487 per sapere se l’unità è inclusa in questo richiamo che riguarda solo l’Argentina.

