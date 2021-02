Jeep rivelerà ad aprile il nome del nuovo SUV a 7 posti per il Brasile

Jeep prepara grandi novità per il mercato brasiliano nel 2021, ma finora l’unica informazione ufficiale era che il marchio avrebbe lanciato un SUV inedito a 7 posti prodotto in Brasile e motori turbo nella seconda metà. Ora il brand ha rivelato durante un’intervista a Everton Kurdejak, direttore commerciale, che il 4 aprile farà un annuncio (il 4×4, come ritiene Jeep) per svelare qui il nome della nuova utility e la data di debutto della nuova Compass, inoltre annuncerà anche l’atteso motore 1.3 turboflex che equipaggerà questi due modelli.

Il 4 aprile Jeep svelerà il nome del futuro SUV a 7 posti per il Brasile e la data di lancio della nuova Compass

Per coloro che pensavano che Renegade sarebbe stata la prima FCA ad avere il 1.3 turboflex in Brasile, Jeep dice che ha piani diversi. “Usiamo altri strumenti per le vendite di Renegade”, ha detto Kurdejak, ovvero il primato per il nuovo motore turbocompresso all’interno di FCA dovrebbe quindi essere per il Fiat Toro 2022, che verrà ridisegnato e con un nuovo quadro strumenti, anche digitale e cluster multimediale verticale per il top di gamma in stile RAM. Verrà lanciato nel primo semestre, secondo la stessa Fiat.

La Compass rinnovata arriverà nel secondo semestre. Arriverà mesi dopo i suoi nuovi concorrenti, Toyota Corolla Cross e VW Taos, investendo molto in tecnologia e, anche con l’arrivo del nuovo motore 1.3 turboflex, rimarrà comunque forte nelle versioni 2.0 turbodiesel con trazione 4×4. Nessuna sorpresa invece dovrebbe essere prevista in questo 2021 in Brasile per Jeep Renegade.

