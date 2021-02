Jeep tornerà al Super Bowl quest’anno con un nuovo spot pubblicitario

Il marchio Jeep, che fa parte del gruppo Stellantis, tornerà al Super Bowl quest’anno con uno spot che andrà in onda nella seconda metà. Queste sono tutte le informazioni che la casa automobilistica, precedentemente nota come Fiat Chrysler Automobiles, ha annunciato in un comunicato. Non c’è alcun indizio su quale agenzia lo stia creando o se includerà una celebrità come il popolare spot Bill Murray / “Groundhog Day” dello scorso anno.

Il CMO di Stellantis Olivier Francois vuole confermare quanto di buono fatto con lo scorso Super Bowl, preferendo garantire il fattore “sorpresa e gioia” quando il pubblico vedrà la pubblicità per la prima volta durante il gioco.

Lo spot dell’anno scorso ha segnato un ritorno al gioco di Jeep dopo una pausa nel 2019, quando la casa automobilistica ha pubblicato i suoi annunci solo in digitale. Si è svolto durante il quarto break del Super Bowl LIV, in cui i Kansas City Chiefs hanno battuto il San Francisco 49er con un punteggio di 31-20. Lo spot di Jeep è arrivato primo in Ad Meter di USA Today, che classifica gli annunci del Super Bowl in base alla valutazione dei consumatori con gli elettori che assegnano a ciascun annuncio un punteggio da 1 a 10.

Lo spot è stato anche uno dei finalisti di un Creative Arts Emmy, perdendo contro “Back-to-School Essentials” per il cliente Sandy Hook Promise, creato da BBDO New York. Era la terza nomination agli Emmy di FCA. “Born of Fire”, lo spot del Super Bowl 2011 con Eminem, di Wieden + Kennedy, ha vinto la categoria. Anche “Halftime in America”, lo spot del Super Bowl 2012 con Clint Eastwood, anche lui di Wieden + Kennedy, è stato nominato.

