Fiat inizia il 2021 in Brasile piazzandosi al vertice

Nonostante la riduzione del 26% delle vendite di auto nuove in Brasile nel 2020, Fiat è stata la casa automobilistica ad essere cresciuta maggiormente tra i suoi competitor, raggiungendo una quota di mercato pari al 16,5%.

Dopo aver guidato il mercato locale a settembre, ottobre e novembre, il brand di Stellantis ha iniziato questo 2021 con 30.488 esemplari venduti che si traducono in 19% di quota di mercato e un aumento di 2,5 punti percentuali in relazione al risultato finale ottenuto lo scorso anno.

Fiat: gennaio 2021 si è concluso con un aumento del 2,5% delle vendite in Brasile

Herlander Zola, direttore di Fiat Brasile e delle operazioni commerciali, ha detto: “Abbiamo fatto un lavoro diverso nella gestione dei lead, soprattutto nel periodo più difficile della pandemia, aumentando notevolmente l’efficienza di conversione nelle vendite di questi contatti; un portfolio prodotti più competitivo, in cui si evidenzia il lancio della nuova generazione di Strada che ha influenzato anche la vendita di altri veicoli attraverso il maggior flusso di negozi; oltre al movimento Brand Replacement, in cui abbiamo cambiato il modo di comunicare con il cliente finale, stiamo ridefinendo l’identità visiva delle vetture su Argo, Cronos, Mobi e Strada e presso le concessionarie. Il cliente sta già iniziando a percepire una nuova Fiat“.

Il veicolo più importante, in termini di vendite, a gennaio è stato il nuovo Fiat Strada. Quest’ultimo ha conquistato 9232 immatricolazioni, raggiungendo una quota di mercato nel segmento pari al 77,9% (+4,4% rispetto a dicembre 2020 e la stessa quota di mercato raggiunta a settembre 2020, il mese in cui il modello è stato il più venduto in Brasile).

Con il risultato di gennaio, il nuovo Strada è stato il secondo veicolo più immatricolato del segmento. Oltre a questo, la leadership di Fiat è dovuta anche al buon andamento di Argo, Mobi e Toro che sono tra i veicoli più venduti nel grande paese sudamericano.

