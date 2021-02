Dodge Durango SRT Hellcat: la produzione è iniziata

Dodge ha annunciato nelle scorse ore l’inizio della produzione del nuovo Dodge Durango SRT Hellcat all’interno dello stabilimento di Jefferson, a Detroit.

Tim Kuniskis, Chief Executive Officer dei brand Dodge e Chrysler in Stellantis, ha detto: “Come benvenuto a un nuovo membro in famiglia, il lancio di oggi del Durango SRT Hellcat celebra l’ultima aggiunta alla Confraternita dei muscoli. Il Dodge Durango Hellcat si unisce a Charger e Challenger all’apice delle prestazioni e l’inizio della produzione oggi a Detroit merita un posto nel calendario di ogni appassionato“.

Dodge Durango SRT Hellcat: la casa statunitense ha avviato ufficialmente la produzione del performante SUV

La casa automobilistica statunitense ha dichiarato che solo circa 2000 esemplari del Durango SRT Hellcat saranno prodotti quest’anno per il mercato statunitense. I vari modelli dovrebbero iniziare ad arrivare nelle concessionarie del paese a partire dalla primavera del 2021. Sappiamo già che il SUV più potente di sempre del marchio statunitense è disponibile soltanto per il model year 2021 e parte da 80.995 dollari (67.703 euro).

Il Dodge Durango SRT Hellcat è il SUV più potente di sempre in quanto sotto il cofano troviamo il performante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di erogare 720 CV e 875 nm di coppia massima. Accanto all’otto cilindri troviamo il cambio automatico TorqueFlite 8HP95 a 8 marce.

L’azienda afferma che il suo SUV Hellcat impiega 3,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, è capace di completare il quarto di miglio in 11,5 secondi (come certificato dalla National Hot Rod Association – NHRA) e raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Considerando anche il suo tempo nel quarto di miglio, nessun altro SUV al mondo riesce a trainare o a trasportare più del Durango SRT Hellcat. Il Durango propone infatti la migliore capacità di traino della sua categoria poiché è in grado di trainare fino a 3946 kg.

Tutti coloro che desiderano acquistare il nuovo Dodge Durango SRT Hellcat avranno la possibilità di passare un’intera giornata presso la Bondurant High Performance Driving School a Chandler (in Arizona) dove potranno mettersi al volante delle auto stradali più veloci del mondo con un esperto al loro fianco.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI