Regno Unito: il 36% degli acquirenti comprerà un’auto nonostante il terzo lockdown

Oltre un terzo degli acquirenti di auto britannici intervistati da Parkers ha dichiarato l’intenzione di comperare una nuova vettura il prima possibile, nonostante le attuali restrizioni imposte dal terzo lockdown nel Regno Unito.

La nuova ricerca condotta dal famoso sito Web di acquisto e consulenza di auto ha mostrato che il 36% degli acquirenti britannici vuole portare avanti i propri piani di acquisto poiché il 57% ha affermato che comprerà una nuova vettura non appena le restrizioni saranno rimosse. Questo sondaggio è l’ultimo di una serie di comportamenti rilevati degli acquirenti nei confronti dell’acquisto e della vendita di vetture durante la pandemia.

Regno Unito: il terzo lockdown non spaventa gli acquirenti di nuove auto

Sempre dal sondaggio condotto da Parkers emerge che il 27% degli intervistati ha affermato che avrebbe acquistato una vettura online rispetto al solo 12% rilevato ad aprile 2020. Il 47% degli acquirenti trova molto utile l’opzione della consegna a domicilio rispetto al 29% che opterebbe per la soluzione click & collect.

Keith Adams, editor di Parkers, ha detto: “È incoraggiante vedere che così tanti acquirenti stanno abbracciando il concetto di acquisto online, anche quando sono in atto rigide restrizioni sociali. Nel 2021, più di un terzo degli acquirenti di auto ha deciso che essere in blocco non influirà affatto sulla loro intenzione di acquistare, suggerendo che sono felici di ricercare, specificare e, infine, ordinare un’auto online“.

Recentemente è stato rivelato che le vendite di auto sono diminuite di circa il 40% all’inizio del 2021. Parkers ha indicato che le concessionarie potrebbero essere in grado di risparmiare di più dalle negoziazioni di marzo grazie al rapido cambiamento di ciò che pensano i clienti sull’acquisto di auto a distanza.

Il sito Web ha affermato che l’11% dei suoi utenti aveva indicato che avrebbe preso in seria considerazione l’acquisto di una vettura online senza fare un test drive. Un ulteriore 25% sarebbe d’accordo con l’acquisto di un’auto senza averla provata ma preferirebbe comprarsene una se potesse.

All’inizio del primo lockdown nel 2020, il 44% degli acquirenti britannici utilizzava il tempo trascorso a casa per cercare il prossimo acquisto da fare. Questa percentuale è salita al 57% nel gennaio 2021 e si riflette nell’aumento del traffico verso lo strumento gratuito di valutazione delle auto offerto da Parkers.

