FCA offre prezzi speciali ed incentivi ai dipendenti di GameStop

I dipendenti di GameStop che potrebbero essere danneggiati dalla folle corsa in borsa dell’azienda possono usufruire degli incentivi e prezzi speciali previsti appositamente per loro da parte di Fiat Chrysler. Cars Direct riferisce che Fiat Chrysler Automobiles sta offrendo ai dipendenti un incentivo interessante: un prezzo che è l’1% inferiore alla fattura del concessionario. Potrebbe non sembrare molto – un risparmio dell’1% su $ 30.000 è $ 300 – ma l’incentivo elimina la necessità di negoziare, il che potrebbe aiutare alcuni clienti a entrare negli showroom.

L’accordo, che include una quota di $ 75 per il programma, è offerto tramite l’Affiliate Rewards Program di FCA, il programma della società per offrire prezzi speciali a fornitori e società affiliate. Cars Direct osserva che i documenti del programma inviati ai rivenditori elencano GameStop come azienda idonea per l’incentivo, sebbene il programma potrebbe essere limitato ai dipendenti della sede centrale della società in Texas. L’accordo è disponibile su diverse marche e modelli all’interno della gamma FCA, anche se la pubblicazione rileva che sia la Jeep Wrangler 4xe del 2021 che la Ram 1500 TRX sono escluse.

Come per qualsiasi accordo, è meglio guardarsi intorno prima di impegnarsi in qualsiasi cosa. Un prezzo con risparmio dell’1% è interessante, anche se i clienti potrebbero essere in grado di ottenere offerte migliori senza l’incentivo se negoziano in modo indipendente. Potrebbero essere disponibili anche altri sconti che offrono ancora più risparmi.

