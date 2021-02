Stellantis: i marchi DS, Alfa Romeo e Lancia lavoreranno insieme

Stellantis, nata dalla fusione tra PSA e FCA, ha deciso di creare un “pool” che riunisca i marchi DS, Alfa Romeo e Lancia affinché lavorino insieme sulla loro futura offerta nel segmento premium, ha affermato mercoledì il direttore del marchio DS.

“Ovviamente lavoreremo con tutti i brand del gruppo, sulle piattaforme (…) ma dovremo anche creare modelli specifici per i tre brand premium (…) il che significa che dovremo lavorare molto strettamente con questi altri marchi “, ha detto Béatrice Foucher durante una conferenza stampa.

Queste dichiarazioni del direttore del marchio DS Automobiles sono state effettuate in occasione della presentazione della nuova DS4, un modello compatto su cui il giovane brand di alto livello ha grandi speranze.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha promesso di mantenere tutti i 14 marchi del nuovo gruppo, ma dovrà affinare il posizionamento di ciascuno per evitare che si cannibalizzino. Vedremo dunque come si evolveranno le cose per Alfa Romeo, Lancia e DS Automobiles nei prossimi mesi e quali saranno le decisioni che verranno prese per quanto concerne il rilancio dei 3 marchi premium di Stellantis nei prossimi anni.

