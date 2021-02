Peugeot: la visione futura dell’auto secondo l’azienda

In un contesto in cui i progressi tecnologici sembrano portare verso un futuro opaco e grigio per il settore automobilistico, Peugeot ha dato un forte segnale al mondo con la presentazione della concept car e-Legend avvenuta in occasione del Salone di Parigi nel 2018.

Si tratta di una vettura che rappresenta la visione futura della mobilità secondo la casa automobilistica francese, declinata sotto forma di un’attraente coupé che combina delle innovazioni rivoluzionarie. La Peugeot e-Legend è un prototipo con un forte rimando alla storia della casa del Leone grazie allo stile che ha reso omaggio alla meravigliosa 504 Coupé del 1969.

Peugeot: l’attuale gamma del brand rappresenta la visione futura dell’auto

A bordo della concept car troviamo varie tecnologie come la guida autonoma e l’elettrificazione, oltre ad esaltare la libertà di movimento e la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida. Il Responsible i-Cockpit riesce ad adattarsi perfettamente alle quattro modalità di guida disponibili: Soft, Sharp, Legend e Boost. Le prime due permettono di lasciare la guida all’auto mentre le ultime consentono al conducente di guidare in prima persona.

La filosofia “Unboring the Future” di Peugeot la troviamo anche sulla nuova 508 PSE (Peugeot Sport Engineered). Si tratta di una granturismo ibrida plug-in ad alte prestazioni ma con consumi ed emissioni davvero bassi grazie alla sua sofisticata tecnologia. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica di Stellantis, il gruppo propulsore ibrido plug-in è in grado di erogare una potenza di 360 CV e permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e di emettere soli 46 g/km di CO2.

La nuova Peugeot 508 PSE rappresenta la prima espressione del concetto di Neo-Performance che combina prestazioni elevate e grande rispetto per l’ambiente. Nella gamma SUV, la filosofia “Unboring the Future” trova posto nel nuovo 3008 Hybrid4, capace di produrre 300 CV di potenza. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,9 secondi e inoltre troviamo la trazione integrale ed emissioni di CO2 best-in-class nel mercato ibrido.

Queste prestazioni sono rese possibili grazie al motore benzina PureTech da 200 CV e ai due propulsori elettrici: uno montato anteriormente che sviluppa 110 CV e l’altro sul retro con potenza di 112 CV. Accanto al gruppo propulsore troviamo un cambio automatico e-EAT8 a 8 marce e una batteria capace di assicurare fino a 59 km di autonomia in modalità full electric con una singola ricarica.

Per riguarda i veicoli 100% elettrici, l’attuale gamma del marchio francese propone la nuova Peugeot e-208 che rappresenta la perfetta espressione dell’impegno della casa del Leone per offrire grande libertà di movimento sia in città che fuori.

Grazie alla batteria da 50 kWh, è possibile percorrere fino a 340 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) che permette all’auto di muoversi con estrema silenziosità. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,1 secondi.

Disponibile anche il nuovo Peugeot e-2008 che si distingue sul mercato per l’elevata tecnologia e sicurezza di cui è dotato e che può contare anche sulla disponibilità della guida autonoma di Livello 2. La batteria da 50 kWh consente di percorrere fino a 320 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

