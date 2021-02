Opel permette di provare i suoi veicoli elettrificati direttamente a casa

Almeno in Spagna, Opel offre la possibilità a chiunque sia interessato di acquistare uno dei suoi veicoli elettrificati di testarlo direttamente a casa propria o in qualsiasi concessionaria del brand.

Attualmente, la casa automobilistica tedesca offre una delle gamme di auto elettriche più complete sul mercato in quanto troviamo in totale quattro veicoli a zero emissioni: la compatta Corsa-e, il SUV Mokka-e, la monovolume Zafira-e Life e il furgone Vivano-e per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali.

Opel: l’azienda lancia un nuovo servizio in Spagna per provare i suoi veicoli elettrificati direttamente a casa

Oltre a questo, troviamo l’Opel Grandland X Hybrid che si propone sul mercato come il SUV ibrido plug-in del brand di Stellantis, oltre ad essere la sua auto più performante disponibile. Questo perché il veicolo può essere scelto in due versioni con potenze di 225 CV a due ruote motrici e 300 CV con trazione integrale.

I servizi che prevedono la consegna a casa di ogni tipo di prodotto stanno cambiando profondamente i modelli di consumo. I clienti infatti non devono più recarsi in un determinato luogo per godersi un prodotto o un’esperienza ma basta semplicemente attendere che arrivi a casa propria.

In questo contesto, Opel è diventata un pioniere tra i marchi automobilisti, portando avanti un’azione premium che offre la possibilità ai suoi clienti di mettersi al volante e testare i veicoli elettrificati non solo presso le concessionarie ma anche a casa.

Tutti i potenziali acquirenti spagnoli potranno richiedere tale servizio tramite l’apposito sito Web messo a disposizione da Opel. Basterà soltanto registrarsi e scegliere la data, il modello e il luogo in cui effettuare il test. Inoltre, il cliente sceglie se preferisce fare il test drive presso la concessionaria oppure a casa. Si tratta sicuramente di un’opportunità unica, comoda e semplice per mettersi alla guida di una Opel elettrica o elettrificata.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI