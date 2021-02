La nuova hypercar di Ferrari mostra il suo lato B

Capita spesso di avvistare prototipi di nuove Ferrari al di fuori dello stabilimento di Maranello. Un esempio è questo lato B appartenente al prototipo della presunta prossima supercar della casa automobilistica modenese la cui foto è stata condivisa su Instagram dal famoso leaker Varryx.

Sappiamo già che il cavallino rampante sta lavorando ormai da diversi mesi alla sua prossima supercar. A giudicare dallo scatto, questo prototipo sembra essere una LaFerrari Aperta ma con alcune importanti modifiche a livello aerodinamico. Questo però non è il primo muletto che abbiamo visto per le strade di Maranello.

Ferrari: una nuova foto conferma il proseguimento dei test sulla hypercar

Infatti, un’altra auto di prova ben mimetizzata della stessa supercar decappottabile è stata vista anche sulla pista di Fiorano durante una fase di test. È improbabile che lo storico marchio italiano stia preparando degli aggiornamenti a LaFerrari, quindi possiamo ipotizzare che sotto questo corpo ci siano diverse novità molto interessanti in arrivo.

Purtroppo, la nuova foto spia ci mostra soltanto il posteriore ma il prototipo visto qualche settimana fa ha rivelato delle novità interessanti che riguardano tetto, lunotto, paraurti posteriore e prese d’aria.

La disposizione offerte da questo prototipo suggerisce che il motore V12 sarà installato ancora una volta sul retro ma non sappiamo se gli ingegneri di Ferrari lo affiancheranno a un sistema mild-hybrid oppure a quello ibrido plug-in utilizzato sulla SF90 Stradale.

Essendo una nuova supercar, però, riteniamo che la potenza supererà i 1000 CV, attualmente proposti dal primo PHEV di Maranello. Sicuramente il successore de LaFerrari sarà un veicolo disponibile in quantità limitate e realizzato soltanto per i clienti più fedeli e facoltosi del cavallino rampante. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni.

