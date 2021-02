Igor Dumas è il nuovo amministratore delegato di Opel France

I trasferimenti di talenti continuano all’interno della galassia di Stellantis . L’ultimo episodio di questa finestra di trasferimento internazionale annuncia la partenza di Stéphane Le Guével da Opel France, dove ha officiato da aprile 2019. Chiamato ad altre missioni all’interno dell’entità Stellantis nata dalla fusione dei gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, Stéphane Le Guével cede quindi la sua cattedra di direttore generale della filiale francese del marchio blitz a Igor Dumas.

Nelle scorse ore Igor Dumas è stato nominato nuovo amministratore delegato di Opel France

Laureato in Edhec, quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di CEO di Peugeot Mexico e direttore della zona Panamericana (Messico, Cile, importatori) del gruppo PSA dalla fine del 2016. Igor Dumas è entrato a far parte del gruppo automobilistico francese nel 2011, “Direttamente in America Latina, responsabile del commercio e delle operazioni commerciali nella regione “, ha affermato in una dichiarazione del produttore.

Amministratore delegato Opel Francia dal 1 ° febbraio, Igor Dumas ha iniziato la sua carriera automobilistica nel Gruppo Fiat, in Francia, dove è stato direttore delle vendite di Alfa Romeo (2005) e Fiat (2007) e, infine, direttore vendite del gruppo Fiat (2009).

