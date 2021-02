Stellantis assume 1.200 lavoratori in Spagna durante la pandemia

Stellantis Spagna è riuscita a riprendersi nonostante la pandemia in corso. Il gruppo automobilistico derivante dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles ha assunto quasi 1.200 lavoratori nei suoi stabilimenti di Vigo, Saragozza e Madrid nonostante gli effetti della crisi del coronavirus nel settore automobilistico.

Nonostante la Pandemia Stellantis in Spagna ha assunto quasi 1.200 lavoratori nei suoi stabilimenti di Vigo, Saragozza e Madrid

Lo confermano fonti aziendali, che assicurano che “gli stabilimenti di Stellantis in Spagna non sono stati gravemente colpiti dalla pandemia, poiché hanno chiuso il 2020 con la produzione di 915.000 unità, che si traduce in 1,6% in meno in rispetto al 2019 quando furono assemblati 930.000 veicoli ».

L’ultimo a incorporare un nuovo team di lavoro è stato lo stabilimento di Stellantis -ex PSA- di Madrid, che attiverà il turno pomeridiano il 15 febbraio, con 308 nuovi lavoratori part-time temporanei che si aggiungeranno ai 1250 lavoratori già operanti nel stabilimento del gruppo franco-italo-americano per far fronte all’aumento della domanda sul mercato europeo.

Inoltre, di questi 308 nuovi lavoratori, un po’ al di sotto di quanto inizialmente stimato dal direttore della fabbrica, Eric Brochard, Stellantis ha anche annunciato che 25 lavoratori temporanei diventeranno lavoratori a tempo indeterminato per rafforzare uno staff che ha lavorato ogni sabato di gennaio.

Un aumento dei dipendenti dovuto alle ambiziose previsioni di produzione del gruppo per lo stabilimento di Madrid che prevede di chiudere il 2021 con 92.000 unità assemblate dei modelli Citroën C4 ed ë-C4 nonostante gli effetti derivati ​​dalla crisi del coronavirus nel settore automotive.

Lo stabilimento Stellantis di Saragozza dove vengono assemblate Opel Corsa, Opel Crossland X e Citroën C3 Aircross ha assunto 250 operai per riattivare l’intero turno notturno al fine di portarlo a pieno regime. Uno scenario che si verifica dopo l’impatto della crisi del coronavirus nell’industria automobilistica, che dopo una pausa di tre mesi torna a riguadagnare i livelli produttivi prima della pandemia.

Lo stabilimento di Saragozza ha seguito quello di Vigo, che da agosto produce a pieno regime a causa dell’aumento della domanda in Europa di Peugeot 2008. Uno scenario che ha costretto la casa automobilistica franco-italo-americana ad assumere 600 professionisti per raggiungere la 7.500 operai per operare per la prima volta nella sua storia i due sistemi di assemblaggio con quattro turni: mattina, pomeriggio, notte e weekend.

Ti potrebbe interessare: Stellantis chiude gennaio 2021 in Messico con circa 5000 esemplari venduti

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI