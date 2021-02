Pirelli Cinturato All Season SF2 debutta con battistrada e mescola rinnovati

Pirelli ha annunciato nelle scorse ore un nuovo pneumatico disponibile per un’ampia gamma di modelli e con misure comprese tra 15 e 20”: il Pirelli Cinturato All Season SF2. I tecnici dell’azienda hanno utilizzato disegno del battistrada e mescola rinnovati per realizzare la nuova gomma.

Sulla spalla sono presenti i classici simboli M+S assieme alla marcatura 3PMSF. Ciò significa che il nuovo pneumatico rispetta le norme per la circolazione presenti in diversi paesi d’Europa durante l’inverno.

Pirelli Cinturato All Season SF2: lanciata ufficialmente il nuovo pneumatico per tutte le stagioni

Il Cinturato All Season SF2 giunge sul mercato con due novità molto interessanti che riguardano il disegno del battistrada e la mescola. Nel primo caso abbiamo delle lamelle tipiche delle gomme invernali che si aprono in modo da catturare la neve all’interno in modo da assicurare una buona trazione oppure a chiudersi per garantire una maggiore aderenza sull’asfalto asciutto.

Troviamo anche degli incavi laterali che permettono di espellere l’acqua più velocemente in modo da evitare problemi dovuti all’aquaplaning. Parliamo di 14,2 litri al secondo. Per quanto riguarda la mescola, grazie all’utilizzo di nuovi polimeri bifasici legati chimicamente a particelle di silice, il Pirelli Cinturato All Season SF2 riesce ad ammorbidirsi o irrigidirsi a seconda della temperatura esterna.

I tecnici della società hanno dedicato grande attenzione anche alla resistenza al rotolamento per migliorare i consumi di carburante e alla durata della stessa gomma che è aumentata del 50% rispetto alla generazione precedente di all season della gamma Cinturato. Non manca una maggiore silenziosità durante la guida in quanto il valore dei decibel è diminuito di 2 rispetto al modello SF1.

Oltre a supportare le auto con motore a combustione interna, il nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2 può essere installato senza problemi anche sulle vetture elettriche e ibride plug-in attraverso la gamma Elect, pensata appositamente per le auto ad alimentazione alternativa.

Disponibile anche le versioni con tecnologia Seal Inside che permettono di resistere a forature profonde fino a 4 mm oppure quelle Run Flat in grado di viaggiare a una velocità massima di 80 km/h anche in caso di perdita di pressione.

