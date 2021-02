Nuova Alfa Romeo Stelvio: novità importanti all’orizzonte

Alfa Romeo Stelvio ha già accumulato non meno di quattro anni sul mercato, cinque da quando è stata presentata al pubblico. Si tratta di un SUV di fascia alta che è stato lanciato con l’obiettivo di competere con la BMW X4, grazie a un’avanzata piattaforma a trazione posteriore e ad una configurazione tecnica appositamente studiata per contrastare i rivali tedeschi, obiettivo che purtroppo, dal punto di vista delle vendite non è riuscito a raggiungere.

Le novità più importanti che arriveranno con il restyling di Alfa Romeo Stelvio riguarderanno i motori

Con l’aggiornamento della concorrenza e l’arrivo di nuovi modelli – l’Audi Q5 Sportback, la Macan aggiornata e la nuova Maserati Grecale nel 2022 – presto il modello più grande dell’Alfa Romeo fino ad oggi avrà un aspetto nuovo. Sono attese migliorie estetiche ma non così rilevanti da cambiare la fisionomia completamente. Le modifiche saranno minori, come quelle che vi mostriamo in questo rendering.

Il frontale di Alfa Romeo Stelvio riceverà una nuova calandra, con bordi tridimensionali e più affilati, mentre i fari saranno appena ritoccati nella forma. Si prevede che manterranno la loro forma originale sebbene disporranno della tecnologia Full LED su tutti i livelli di allestimento. I designer del Biscione prenderanno in prestito dal nuovo Tonale anche le griglie che collegano i fari alla calandra, insieme a un paraurti che ripenserà anche lo stile delle prese d’aria.

Anche da dietro si prevede che le modifiche ad Alfa Romeo Stelvio daranno un nuovo aspetto, ma sempre senza cambiamenti rivoluzionari. I gruppi ottici subiranno un aggiornamento, così come il paraurti. La gamma di cerchi in lega e i colori della carrozzeria introdurranno nuove opzioni. All’interno, lo Stelvio continuerà a trasmettere un’atmosfera lussuosa ma saranno rivisti i materiali, il cruscotto, il touch screen della consolle e le dotazioni, aumentando il numero degli assistenti alla sicurezza.

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà svelata alla fine dell’anno e, al più tardi, nel gennaio 2022, sarà in vendita nell’aprile 2022 . Anche se saranno evidenziate le novità sugli esterni e sugli interni, non saranno importanti come quelle del comparto meccanico, perché sul SUV italiano debutterà la tanto attesa ibridazione con tecnologia MHEV a 48 Volt in tutte le versioni del 2.0 litri turbo motore a benzina a quattro cilindri.

Alfa Romeo Stelvio utilizzerà il motore da 330 CV che ha debuttato sulla Maserati Ghibli Hybrid. Lo Stelvio Quadrifoglio manterrà invariato il potente motore V6 da 2,9 litri e 510 CV, mentre la gamma convenzionale dovrebbe ampliare lo spettro di potenza con il nuovo motore a benzina 1.5 FireFly , un turbocompressore a quattro cilindri da 180 CV. Nel diesel l’offerta viene mantenuta ma con modifiche per ridurre i consumi e le emissioni di CO2.

