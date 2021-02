Fiat Cronos è in testa e Peugeot 208 è terza nelle vendite in Argentina

Mentre in Brasile Chevrolet Onix è stata ancora una volta leader delle vendite a gennaio, seguita da Fiat Strada e Hyundai HB20, la classifica delle vendite in Argentina ha mostrato una realtà completamente diversa il mese scorso. Mentre in Brasile sono state raggiunte meno di 162mila vendite, con un calo intorno al 12%, il mercato del Paese limitrofo ha visto una ripresa con un ottimo risultato in particolare di Fiat Cronos.

Fiat Cronos è risultata essere a gennaio la vettura in assoluto più venduta in Argentina

Secondo Acara, l’ente che rappresenta le concessionarie nel Paese, a gennaio sono stati venduti 47.146 nuovi veicoli, in crescita del 9,2% rispetto all’inizio del 2020. Rispetto alle 19.346 unità di dicembre, l’incremento è stato di quasi il 140%. Toyota si è confermato leader, con 9.537 unità vendute, seguita dalla Fiat, con 7.087 unità.

In Argentina il leader delle vendite a gennaio è stata la Fiat Cronos, che ha registrato la vendita di 5.224 unità. In seconda posizione compare la Toyota Hilux, con 3.476 unità. A completare il podio, la Peugeot 208 si è classificata terza dopo aver immatricolato 2.230 vetture.

Degni di nota anche per Volkswagen Amarok e Ford Ranger, che hanno occupato rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Sebbene sia leader nel mercato brasiliano, Chevrolet Onix non è così popolare tra gli argentini. Lì, il portello era solo il decimo posto, anche dietro la Ford Ka. Dunque ottimo risultato per le due auto di Stellantis.

1 ° Fiat Cronos – 5.224 unità

2 ° Toyota Hilux – 3.476 unità

3 ° Peugeot 208 – 2.230 unità

4 ° Volkswagen Amarok – 2.157 unità

5 ° Ford Ranger – 1.839 unità

6 ° Toyota Corolla – 1.698 unità

7 ° Toyota Yaris – 1.653 unità

8 ° Toyota Etios – 1.611 unità

9 ° Ford Ka – 1.517 unità

10 ° Chevrolet Onix – 1.492 unità

