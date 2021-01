Fiat annuncia quando arriveranno il restyling di Toro e il nuovo B-SUV in Argentina

Il tanto atteso SUV compatto di Fiat ottiene finalmente una data di lancio. Il produttore italiano ha fatto una presentazione in Argentina, dove ha annunciato 11 lanci per Fiat, Jeep e Ram nel paese. Tra questi c’è il crossover basato su Argo, chiamato Project 363 B-SUV. In quel paese il veicolo in questione arriverà nel corso del 4 ° trimestre del 2021, il che indica che dovrebbe essere lanciato in Brasile un po’ prima, con produzione a Betim (MG).

Il B-SUV di Fiat su base Argo arriverà in Argentina nel quarto trimestre del 2021

Questo modello era già stato confermato dalla Fiat in momenti diversi, con una prima prevista per il 1 ° semestre di quest’anno. Con la pandemia e la crisi economica, però, il marchio ha dovuto rimandare l’avvio di diversi progetti, a causa delle difficoltà nel finalizzare le prove del veicolo, l’omologazione e altri problemi.

Il restyling di Fiat Toro debutterà invece nel terzo trimestre 2021

Un altro modello che ha avuto il suo lancio confermato è stato il restyling del pickup di Fiat Toro, che otterrà l’atteso motore 1.3 turboflex e alcune altre modifiche al suo design nel corso del terzo trimestre del 2021. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito di questi due attesi modelli di Fiat che ovviamente saranno commercializzati solo ed esclusivamente in Sud America e che a quanto pare arriveranno in leggero ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.

