Un Maserati Levante rimane bloccato nella sabbia in Australia

Il Maserati Levante si propone sul mercato come il primo SUV della casa automobilistica modenese. Nonostante si tratti di uno Sport Utility Vehicle, il Levante ha comunque dei limiti che sono stati scoperti da un proprietario nella località balneare australiana di Stockton.

Una foto pubblicata recentemente su Facebook mostra un gruppo di veicoli recatosi sulla spiaggia. Fra questi c’è anche un Levante. Quest’ultimo è rimasto bloccato nella sabbia. Proprio dietro al Maserati c’è una Range Rover, anche se non è chiaro se pure lei è rimasta bloccata nella sabbia.

Maserati Levante: la trazione integrale non ha impedito a un esemplare di bloccarsi nella sabbia

Uno dei commenti pubblicati sotto al post di Facebook riporta come mai il proprietario di questo Maserati Levante abbia scelto di portarlo sulla spiaggia, affermando di avere troppi soldi ma non abbastanza cervello. Gli automobilisti possono guidare lungo Stockton Beach solo se in possesso di un permesso appropriato ma non è chiaro se il conducente di questo SUV Maserati ne avesse ottenuto uno.

Un video pubblicato online nello stesso giorno mostra alcuni momenti in cui il Levante è rimasto nella sabbia. Nonostante il sistema di trazione integrale, nel filmato è possibile vedere che tutte e quattro le ruote girano mentre il veicolo cerca di acquistare trazione.

Tuttavia, il proprietario non fa altro che scavare sempre più in profondità nella sabbia. Al momento non sappiamo se il Maserati Levante è stato recuperato o meno ma sicuramente è stato o verrà utilizzato un carro attrezzi.

