Peugeot 208 adesso disponibile con gli pneumatici all-season

La gamma della nuova Peugeot 208 si è arricchita nelle scorse ore con l’introduzione di una interessante dotazione ottenibile su richiesta per l’allestimento più venduto ad oggi in Italia.

In particolare, l’allestimento Active Pack, disponibile per le versioni benzina, diesel e 100% elettrica della nuova 208, può essere ordinato anche con pneumatici all-season per poter affrontare le diverse stagioni dell’anno con un unico set di gomme e rispettando al contempo il codice della strada pure nei mesi invernali.

Peugeot 208: l’allestimento Active Pack permette di aggiungere il set di pneumatici all-season

La compatta della casa automobilistica francese non smette di offrire nuove soluzioni ai propri clienti ed è disponibile oggi con una dotazione molto interessante che ha l’obiettivo di ottimizzare la mobilità durante tutte le stagioni dell’anno. Gli pneumatici all-season permettono di affrontare sia i mesi più caldi che quelli più freddi.

Le gomme sono caratterizzate dalla presenza del simbolo del fiocco di neve e permettono di essere in regola con il codice stradale riguardo la circolazione con le dotazioni invernali, senza dover essere obbligati ad installare pneumatici invernali o portare con sé le catene nei mesi più freddi.

In questo modo, tutti i possessori della nuova Peugeot 208 Active Pack possono affrontare le diverse stagioni dell’anno con un unico set di gomme, ottimizzando quindi la spesa senza doversi recare due volte all’anno per invertire il treno degli pneumatici.

Il set di gomme all-season è un optional dal costo di 200 euro e può essere aggiunto esclusivamente all’allestimento Active Pack in tutte e tre le alimentazioni disponibili per la vettura: benzina, diesel e full electric.

