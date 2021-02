Fiat e Onix iniziano il 2021 in testa in Brasile

Il mercato dei nuovi veicoli in Brasile ha iniziato il 2021 con importanti cambiamenti nella classifica delle vendite, che a gennaio hanno raggiunto quota 162mila immatricolazioni, contro le 184.200 del 2020, in calo di circa il 12%. I dati preliminari del mese scorso rivelano che la Fiat è tornata a guidare il mercato, cosa che era già avvenuta in alcuni mesi dello scorso anno.

A Gennaio Fiat è tornata a guidare il mercato auto in Brasile

Il marchio italiano, che ora fa parte del gruppo Stellantis, ha totalizzato 30.900 unità vendute fino a venerdì contro le 26.800 di Volkswagen. Chevrolet, leader nel 2020, ha ottenuto 26.600 immatricolazioni. Vale la pena notare che questi numeri dovrebbero cambiare leggermente questa settimana.

La classifica ha visto anche Ford perdere più spazio nel mercato nella seconda metà di gennaio. Il marchio americano aveva annunciato all’inizio del mese la fine della produzione dei veicoli nazionali e con ciò negli ultimi giorni sono affondate Ka, Ka Sedan ed EcoSport. Nella somma dei suoi veicoli, la casa automobilistica aveva solo 8,1 mila immatricolazioni, in calo del 43% rispetto a gennaio 2020.

La berlina compatta, che a gennaio 2020 era il 3 ° veicolo più venduto in Brasile, è scesa al 16 ° posto, con 3.400 unità, dietro la Volkswagen Nivus. La Ka Sedan, a sua volta, è passata dal 21 ° al 44 ° posto nel 2021, con solo 934 unità vendute. L’EcoSport, il primo SUV compatto del Paese, aveva meno di 1.600 targhe, passando dal 27 ° posto a un modesto 32 ° posto.

Tra i veicoli più venduti, la Chevrolet Onix ha mantenuto il vantaggio, ma la distanza dal secondo posto è stata più ridotta. Se l’anno scorso la berlina compatta ha venduto più di 17.000 unità, nel gennaio del 2021 ha immatricoalto solo 10.600. Di conseguenza, il pick-up Fiat Strada si è avvicinato dopo che sono state registrate 9.200 unità.

