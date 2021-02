Questa esclusiva Dodge Challenger SRT Demon ha percorso solo 1500 km

All’interno dello stabilimento di Brampton, Dodge ha assemblato soli 3300 esemplari della esclusiva Dodge Challenger SRT Demon. 3000 di queste unità sono state vendute negli Stati Uniti mentre le altre 300 in Canada.

Il telaio n°390 proposto in questo articolo può essere considerato la regina del garage in quanto il suo unico proprietario ha percorso solo 1543 km da quando l’ha acquistata. Rifinita esternamente in TorRed e Satin Black e con interni in laguna/alcantara, la prestante muscle car è stata acquistata dal proprietario originale ad un prezzo di 91.851 dollari (75.715 euro).

Dodge Challenger SRT Demon: questo bellissimo esemplare si presenta in condizioni perfette

A livello di optional, troviamo il pacchetto Painted Black Satin Graphics da 3495 dollari (2881 euro) che è quello più costoso a bordo e il kit del tappeto del bagagliaio da 1 dollaro che è quello più economico.

Disponibile all’acquisto presso RK Motors Charlotte a 129.900 dollari (107.074 euro) la Challenger SRT Demon viene fornita con il Demon Crate, un copriauto originale e tanto altro ancora. Fra le chicche nascoste sotto il cofano della vettura troviamo filtro dell’aria conico ad alte prestazioni, gomme anteriori progettate appositamente per le drag race, piastra di blocco dello specchietto lato passeggero, modulo di controllo del propulsore ad alte prestazioni con calibrazione del motore ad alto numero di ottani e altro ancora.

La Demon Crate contiene una chiave dinamometrica, un manometro per gli pneumatici, un martinetto idraulico e una chiave ad impulsi. All’interno della Dodge Challenger SRT Demon ci sono cinture di sicurezza rosse per i sedili anteriori, una pellicola protettiva XPEL Ultimate Plus e l’eliminazione del sedile posteriore.

Come ogni altro esemplare della Demon, anche il telaio n°390 nasconde sotto il cofano il prestante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri con compressore da 2.7 litri che sviluppa fino a 852 CV e 1044 nm di coppia massima con carburante da corsa a oltre 100 ottani. Abbiamo di fronte l’auto di produzione americana più potente con motore a combustione interna mai costruita. Anche utilizzando un carburante a 91 ottani, la muscle car riesce ad erogare 819 CV e 972 nm.

