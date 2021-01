Auto usate: la percentuale di interessati all’acquisto supera quella delle nuove

Nonostante l’emergenza coronavirus ancora esistente, molti automobilisti stanno valutando di acquistare un’auto nuova o usata. È ciò che emerge dall’ultima indagine condotta da AutoScout24 dopo aver intervistato alcuni dei suoi utenti della community. In particolare, il 14% del campione intervistato afferma di voler acquistare una nuova vettura mentre il 36% ha intenzione di comperare un modello usato.

Tuttavia, questa percentuale salirebbe al 48% se il Governo italiano mettesse a disposizione degli incentivi dedicati esclusivamente alle auto di seconda mano. Nelle ultime settimane abbiamo visto che il governo ha proposto soltanto incentivi rivolti all’acquisto di auto nuove ma dei fondi dedicati alle vetture usate potrebbero favorire in modo concreto il rinnovamento del parco circolante italiano.

Auto usate: il 36% degli utenti intervistati desidera comperare un veicolo di seconda mano

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio AutoScout24, coloro che cercano attualmente un’auto usata dispongono di un veicolo che ha circa 10 anni in media (per il 22% supera i 15 anni). Questi ultimi sarebbero intenzionati a sostituire la propria vecchia auto con un modello di 5 anni (il 46% sceglierebbe una vettura di 3 anni o meno). Parliamo di percentuali piuttosto interessanti se consideriamo che in Italia il parco auto circolante è costituito da un 66% di vetture Euro 4 o inferiore. Sono quasi 34.372.600 veicoli.

Il diesel continua ad essere il preferito fra gli italiani e nello specifico di coloro alla ricerca dell’usato, con il 52% che sceglierà proprio quest’alimentazione nel 2021. Al secondo posto troviamo la benzina (41%) mentre al terzo ibrido ed elettrico (6%).

Chi sceglierà di acquistare una vettura usata prevede di spendere in media 15.600 euro. Nello specifico, i neopatentati hanno un budget di 12.900 euro mentre la fascia di età 35-44 anni di 16.100 euro. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, AutoScout24 afferma che i passaggi di proprietà sono aumentati del 3,4% a 1.577.873, con Molise e Sardegna ai primi due posti per percentuale di crescita (9,2% e 8,5% rispettivamente).

Per numero, invece, il podio è costituito da Lombardia (226.783 passaggi), Lazio (154.759) e Campania (136.972). Sulla famosa piattaforma online, il 55% delle ricerche effettuate hanno riguardato le auto diesel, il 38% quelle a benzina e solo il 2% le ibride ed elettriche.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI