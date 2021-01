Peugeot: il pacchetto Black Pack offre ancor più personalizzazione

Peugeot ha deciso di ampliare la sua gamma di SUV con una nuova opzione davvero interessante chiamata Black Pack. Disponibile esclusivamente con gli allestimenti GT e GT Pack, questa nuova personalizzazione aggiunge una colorazione scura a diversi elementi presenti sul nuovo Peugeot 3008 come ad esempio la griglia frontale e il Leone posto al centro di essa.

Tutte queste modifiche contribuiscono a dare una personalità ancor più marcata al veicolo. Il pack opzionale può essere aggiunto anche al nuovo 5008, sempre con gli allestimenti GT e GT Pack pagando, rispettivamente, 500 e 300 euro in più.

Peugeot: il pacchetto Black Pack permette di personalizzare maggiormente il proprio veicolo

I loghi GT e Peugeot presenti sulla carrozzeria di entrambi i SUV assumono una colorazione Dark Chrome satinata mentre la parte anteriore, sotto la griglia del paraurti, è rivestita in nero brillante, così come la soglia del paraurti posteriore e il profilo laterale presente tra i parafanghi anteriori e il cofano motore.

Lo stesso motivo è stato utilizzato anche sul padiglione mentre le barre al tetto restano in nero satinato. Il pacchetto Black Pack per i nuovi Peugeot 3008 e 5008 aggiungono inserti nelle portiere in grigio tungsteno e nuovi cerchi in lega Washington da 19” in Nero Onyx.

Oltre al Black Pack, vi ricordiamo che la nuova struttura della gamma proposta dalla casa automobilistica francese, iniziata con la Peugeot 308, è composta da tre allestimenti che possono essere a loro volta arricchiti con un pack specifico.

Questo dà la possibilità agli acquirenti di creare la vettura preferita e allo stesso tempo fornisce un maggior controvalore in caso di vendita. Infatti, il pack costa meno se si sommano i prezzi dei singoli optional.

