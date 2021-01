Sfida della mobilità futura: contest Anfia. Concorso dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica. Ecco l’apertura ufficiale, il prossimo 1° febbraio, delle iscrizioni alla prima edizione del Next Mobility Hackathon 2021. Dedicato alla mobilità urbana sostenibile e promosso dal Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’associazione.

Sfida della mobilità futura: auto e non solo

È per tutti gli studenti maggiorenni di tutte le scuole italiane. Si misurarano sui nuovi trend del settore automotive, ideando soluzioni innovative per creare un sistema di trasporto più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro. Le proposte su tre temi: Engineering & design, Autonomous & Data driven mobility e Interfacce HMI. Dovranno essere presentate entro il 15 febbraio 2021.

Entro il 30 marzo, la classifica dei progetti vincitori, sulla base delle valutazioni del Comitato tecnico dell’evento. Composto da esperti del settore della mobilità. Provenienti dalle aziende associate e dal mondo accademico e industriale. Pesano anche le preferenze di una “giuria popolare”. Attraverso la piattaforma web dell’evento, infatti, e con il supporto dei social network, gli utenti registrati avranno la possibilità di votare le proposte più interessanti. La classifica della “community” sarà consegnata al comitato.

Ricordiamo che fanno parte del Gruppo Carrozzieri e Progettisti dell’associazione 20 aziende. Attive in più settori: concept design, modelling, engineering, testing. Il Car Design italiano ha da sempre un forte radicamento nel distretto del Nord-Ovest, esempio unico al mondo di concentrazione territoriale dei diversi saperi che attengono al mondo dell’auto.

Link per partecipare al concorso Anfia

Se vuoi partecipare, vedi qui https://www.nextmobilityhackathon.com/. È possibile caricare i progetti, previa registrazione, visione e accettazione del regolamento nell’apposita sezione Partecipa: allegare file in formato pdf con una dimensione massima di 20Mb. L’evento Anfia NextMobility Hackathon non avrà una sede fisica di svolgimento, ma tutto sarà gestito in maniera virtuale sfruttando il sito web dell’evento. Per quanto riguarda la fase di premiazione, questa avrà un momento pubblico con un evento in streaming su una piattaforma webex che sarà comunicata successivamente.

