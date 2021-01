Rivoluzione abitacolo Tesla: verrà ancora imitata? La Casa californiana è sempre innovativa, anche in materia di interni. Le nuove Model S e Model X sono futuristiche, coi tre display dalla risoluzione di 2200×1300, colori ultra luminosi e fedeli (dice la Casa). E, garantisce il Produttore, una reattività eccezionale. In più, con la possibilità di inclinarsi a destra e a sinistra, il nuovo display centrale è lo schermo migliore da guardare in qualunque luogo, assicura Tesla. Un secondo schermo in alta risoluzione davanti al guidatore mostra le informazioni principali di guida, mentre un terzo display garantisce intrattenimento e controlli ai passeggeri della seconda fila.

Rivoluzione abitacolo Tesla: a tutto videogame

Videogioca ovunque. Il processore è con fino a 10 teraflops di potenza. Scronimo di FLoating point Operations Per Second: indica il numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo dalla CPU. Che è l’una unità centrale di elaborazione. Permette un’esperienza di gaming all’interno dell’auto al pari delle più moderne consolle di oggi. La compatibilità con i controller wireless ti permette di giocare da qualunque sedile.

Comunque, la sicurezza stradale è sempre centrale: si gioca da fermi. Non in viaggio: se si circola, giochi inibiti.

Osserviamo però la discutibile scelta del nome dell’assistente alla guida, dato ormai nella preistoria automotive: Autopilot. I più stupidi e sprovveduti possono pensare che la vettura sia un robot pronto a guidare da solo al 100%. Invece, serve il guidatore in carne e ossa che interviene se necessario.

Aria e ambiente al top nella Tesla

Arrivano anche i controlli climatizzatore tri-zona. Il flusso d’aria e la temperature sono controllati interamente via display senza ventole visibili. Nei giorni più caldi, la Protezione surriscaldamento abitacolo assicura che l’auto resti sempre fresca all’interno. Nei giorni più freddi, la funzione di pre-condizionamento scalda automaticamente l’abitacolo e prepara la batteria per un’autonomia più efficiente. Così almeno dice la Casa.

L’impianto audio da 22 speaker con sistema di neutralizzazione attiva dei rumori offre la miglior esperienza d’ascolto a casa o in viaggio su strada.

Chiaro che tutti i Costruttori fanno grandi passi avanti in fatto di powertrain e abitacolo. Comunque, vediamo ora come reagiranno le Case a queste novità ipertecnologiche: Tesla è stata la rivoluzione automotive, con le elettriche dapprima sottovalutate dai meno esperti, ma poi molto emulate dalle aziende.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI