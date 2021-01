Maserati rinnova tutta la sua gamma in Australia

Maserati Australia ha annunciato nel dettaglio i prezzi e le specifiche della sua gamma MY21 rinnovata che comprende Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante, con la maggior parte dei modelli che raccolgono attrezzature extra con un corrispondente aumento di prezzo.

Arrivando un anno dopo un ampio riallineamento della gamma Maserati in Australia, la revisione MY21 vede il diesel lasciare del tutto la gamma, con varianti a gasolio non più disponibili né sulla berlina Ghibli e Quattroporte né sul SUV Levante.

Sono scomparsi anche gli allestimenti standard S su tutti e tre i modelli, mentre l’ammiraglia Quattroporte GTS lascia il posto a una versione Trofeo in arrivo quest’anno con lo stesso glorioso V8 biturbo da 3,8 litri che in questo caso sviluppa 441kW / 730Nm – come da Levante Trofeo.

Arriva anche la Maserati Ghibli Trofeo, insieme a una versione ibrida che rappresenterà il primo veicolo elettrificato di Maserati davanti alla rinata GranTurismo che dovrebbe emergere nel 2021 come primo veicolo elettrico del marchio del tridente. In arrivo anche la nuovissima (e già sold out) sportiva Maserati MC20 a motore centrale, che approderà in Australia nella seconda metà dell’anno.

I modelli MY21 dal nuovo look presentano tutti una griglia ridisegnata con il caratteristico simbolo Maserati e fanali posteriori a forma di boomerang che si dice siano ispirati dalla 3200 GT di Giugiaro della fine degli anni ’90.

Anche un sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) di nuova generazione si fa strada nella gamma MY21, portando un sistema operativo più potente che si dice offra “un’esperienza utente completamente nuova, innovativa, più performante, con la completa personalizzazione del preferenze di utilizzo del conducente ”.

