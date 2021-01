Jeep Gladiator 4xe: il suo arrivo è stato confermato

Mentre la transizione verso un futuro dominato dai veicoli elettrici inizia a manifestarsi in maniera sempre più evidente, le case automobilistiche stanno iniziando ad espandere il loro portafoglio per includere più veicoli elettrici e modelli ibridi. Lo stesso sta accadendo anche con Jeei. Infatti la casa automobilistica americana che fa parte di Stellantis ha di recente lanciato Jeep Wrangler 4xe e adesso un nuovo rapporto che arriva direttamente dagli USA conferma che un altro modello ibrido è in lavorazione. Più precisamente si tratta di Jeep Gladiator 4xe.

Questa informazione arriva dal capo globale di Jeep Christian Meunier, che si è seduto per parlare con il team di Go Auto sul futuro dei motori diesel. Meunier ha dichiarato che c’è ancora vita per i motori diesel ma che il futuro dei propulsori ibridi ed elettrici è chiaramente più luminoso. Inoltre, il dirigente afferma che il sistema 4xe è un abbinamento perfetto per Jeep agli occhi dell’azienda. Questo è il motivo per cui hanno scelto di non offrire un propulsore diesel sulla prossima gamma Grand Cherokee, optando invece per utilizzare il layout ibrido. E mentre il marchio offre già un modello Gladiator EcoDiesel, Meunier lo ha confermato a bruciapelo che Stellantis sta già sviluppando il modello Jeep Gladiator 4xe.

Era solo questione di tempo prima della sua conferma, onestamente. Non è una grande sorpresa apprendere che una Jeep Gladiator 4xe è in lavorazione, considerando che condivide la sua piattaforma con Jeep Wrangler.

Di conseguenza, possiamo fare alcune ipotesi su come sarà il propulsore. Il Wrangler 4xe è alimentato da un motore turbo da 2,0 litri accoppiato a due motori elettrici e un pacco batterie da 400 volt e 17 kWh. Uno di questi motori è il motorino di avviamento eTorque da 44 CV di Jeep, mentre un motore più grande da 134 CV è integrato con il TorqueFlite automatico a otto velocità.

La potenza totale arriva a 375 cavalli, posizionando l’ibrido appena dietro il Wrangler 392 come prestazioni. Il sistema ibrido consente fino a 25 miglia di guida EV pura, restituendo più di 50 MPGe. Probabile che lo stesso sistema possa venire adottato anche per il futuro Jeep Gladiator 4xe.

