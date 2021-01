Jeep Grand Cherokee L 2021: partiti i test in Australia

Un po’ di giorni fa abbiamo riportato che Jeep sottoporrà a test la nuova Jeep Grand Cherokee L a sette posti prima di lanciarla in Australia. Ciò è stato confermato nelle scorse ore da un prototipo mimetizzato avvistato sulle strade locali questa settimana.

La Grand Cherokee L 2021 ha iniziato la sua fase di sviluppo in Australia prima dell’arrivo previsto nelle concessionarie ad agosto o settembre di quest’anno. Queste prove hanno l’obiettivo di adattare il nuovo SUV ai gusti degli acquirenti australiani.

Jeep Grand Cherokee L: l’azienda ha iniziato a testare in Australia il nuovo modello

Christian Meunier, presidente globale di Jeep, ha annunciato qualche giorno fa i piani di sviluppo del brand nella nazione durante un’intervista. Egli ha dichiarato che testeranno le strade sterrate australiane per mettere alla prova la capacità di traino della Grand Cherokee L in quanto l’azienda sa che è una caratteristica molto importante ed apprezzata dagli automobilisti del paese.

Inoltre, Meunier ha dichiarato che il veicolo verrà reso perfetto per l’Australia. Il dirigente ha precisato, poi, che i test non verranno fatti soltanto in Australia ma anche in altri luoghi più estremi del mondo. Nonostante la mancanza di un motore diesel nella gamma della Jeep Grand Cherokee L 2021, Meunier ha confermato che la capacità di traino sarà una degli obiettivi principali del programma di sviluppo locale.

Egli sostiene che il concetto di capacità di traino presente in Australia è molto diverso da quello nordamericano in quanto le persone non trainano le stesse cose e non lo fanno allo stesso modo, oltre alle strade che sono diverse. Con queste parole, sembra abbastanza chiaro che gli ingegneri della casa automobilistica americana testeranno il nuovo modello su una varietà di superfici e condizioni stradali, dall’asfalto alla guida in città fino al fuori strada.

Anche il sistema di infotainment e le funzionalità di connettività saranno incentrate sugli acquirenti australiani. Vi ricordiamo che la nuova Jeep Grand Cherokee L nasconde sotto il corpo una piattaforma completamente nuova che supporta motori V6, V8 e ibridi plug-in. La versione a cinque posti di nuova generazione dovrebbe arrivare in seguito al lancio di quella a tre file di sedili.

