Citroen ha avviato la produzione del SUV C5 Aircross in India

La prima Citroen C5 Aircross è uscita dalla catena di montaggio nello stabilimento CK Birla di Thiruvallur, Tamil Nadu. Oltre ad annunciare l’inizio della produzione del suo primo modello per l’India, la casa automobilistica francese ha anche rivelato nuovi dettagli riguardanti il ​​SUV C5 Aircross che dovrebbe essere messo in vendita a marzo 2021.

Citroen ha confermato che il SUV sarà introdotto con un motore turbo diesel da 2.0 litri (che produce 180 CV) che sarà abbinato a un cambio automatico con convertitore di coppia a 8 rapporti. Questo cambio è dotato di un sistema shift-by-wire – non esiste un collegamento meccanico tra la leva del cambio e la trasmissione – che si dice aiuti l’efficienza del carburante e fornisca una guida più fluida. Il motore sarà inoltre dotato di tecnologia start-stop al minimo per massimizzare l’economia.

Il C5 Aircross arriverà anche con quello che Citroen chiama un sistema di sospensioni dotato di ammortizzatore idraulico progressivo. Si dice che il sistema sia in grado di filtrare dossi e avvallamenti nella strada e fornire agli occupanti una guida più morbida. Sarà inoltre offerto un software di gestione del terreno, chiamato Grip Control System che cambia efficacemente lo stile di guida a seconda della modalità scelta.

Il kit di sicurezza in offerta con C5 Aircross includerà un sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e un sistema di assistenza al parcheggio attivo. Quest’ultimo guiderà il SUV in un parcheggio fintanto che il guidatore applica i freni e l’acceleratore.

Citroen ha rivelato che le versioni top di gamma del C5 Aircross saranno dotate di un tetto apribile panoramico, una funzione di apertura del bagagliaio a mani libere, un display del quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un sistema di infotainment touchscreen da 8,0 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.

Mentre il C5 Aircross sarà rivelato per intero il 1 ° febbraio, i prezzi saranno rivelati solo entro marzo 2021. Aspettatevi un prezzo franco showroom di circa Rs 30 lakh. Citroen venderà al dettaglio il suo SUV di punta in India attraverso la sua catena di concessionari La Maison; il primo dei 10 showroom iniziali è stato inaugurato proprio la scorsa settimana .

A differenza del C5 Aircross, che è stato introdotto come CKD, i prossimi modelli Citroen per il nostro mercato avranno un livello molto più elevato di contenuti locali e saranno posizionati per essere venditori di volume. Nell’ambito del programma C-Cubed del marchio, la prima Citroen made in India sarà un SUV compatto che rivaleggia con Kia Sonet, nome in codice C21.

Ti potrebbe interessare: La nuova Citroen C5 è attesa entro fine anno: ecco come potrebbe apparire

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI