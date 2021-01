Ram 1500 TRX è stato nominato FOUR WHEELER ‘Pickup Truck of the Year 2021’

Ram 1500 TRX, il pickup più veloce e potente prodotto in serie al mondo, è stato nominato FOUR WHEELER “2021 Pickup of the Year”. Il premio viene assegnato ogni anno dalla redazione del magazine di appassionati di fuoristrada leader d’opinione.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di ricevere questo premio dagli stimati esperti di FOUR WHEELER e ci sentiamo confortati dal fatto che continuiamo a costruire i migliori pickup disponibili”, ha affermato Mike Koval Jr., Amministratore delegato di Ram, Brand di Stellantis. “Il nostro nuovo Ram 1500 TRX stabilisce il punto di riferimento per i pick-up dalle prestazioni estreme e afferma chiaramente la leadership del marchio Ram Truck nel segmento”.

Nel corso di una settimana, i giudici di FOUR WHEELER hanno condotto una serie di test su più di 1.000 miglia di terreno vario che includevano asfalto, ghiaia, terra, sabbia, rocce, fango e neve. Nel test sono stati inclusi anche una salita su sterrato e attraversamenti d’acqua. Anche la guida notturna è stata integrata nella competizione per valutare l’attrezzatura di illuminazione di ogni veicolo. I giudici includevano personale di vari magazine 4×4, tra cui FOUR WHEELER, 4-WHEEL & OFF-ROAD e JP MAGAZINE.

“Il Ram 1500 TRX non è solo un pickup ad alte prestazioni perfetto sul terreno veloce, ma è anche un abile crawler sui terreni più impervi che offre numeri di traino e capacità di carico impressionanti. Il TRX non ha nulla da invidiare alle auto più sportive e i suoi interni competono con tutto ciò che la classe di lusso ha da offrire “, ha affermato Sean P. Holman, Content Director, Truck & Off-Road Group. “Sorprendentemente, il TRX è uno dei migliori pickup a tutto tondo che abbiamo mai testato.”

“Il Ram 1500 TRX è un veicolo mozzafiato che impressiona”, ha affermato Ken Brubaker, Editor di FOUR WHEELER . “Dalla sua conformazione muscolosa alla sua straordinaria potenza che ti spinge, sino alle sue incredibili sospensioni che domano facilmente i terreni peggiori, il TRX è il pickup più completo”.

Il premio “Pickup Truck of the Year” di FOUR WHEELER – giunto al suo 32 ° anno consecutivo – è un concorso su invito aperto solo a pickup completamente nuovi o significativamente modificati per il prossimo anno modello.

