Ram 1500 Limited 2021 a confronto con un altro pick-up di lusso

Grazie alle recensioni e ai confronti, riusciamo a capire quale tipo di veicolo è più adatto alle nostre esigenze e soprattutto alle tasche. Uno dei veicoli più venduti nel mercato statunitense è senza dubbio il Ford F-150, quindi il più delle volte un confronto “testa a testa” con un altro modello della sua categoria porta a una conclusione quasi scontata. Ciò potrebbe essere dovuto in gran parte alla sua affidabilità, cosa che non è presente su tutti i veicoli.

Lo youtuber Ben Hardy ha messo a confronto un Ram 1500 2021 e un Ford F-150 2021 entrambi in versione Limited, il che significa che rientrano nel segmento dei pick-up di lusso. Nonostante competano nello stesso segmento e con lo stesso pubblico di destinazione, i due modelli dispongono di caratteristiche abbastanza diverse.

Ram 1500 Limited 2021: il pick-up di lusso messo a confronto con un Ford F-150 Limited

Partendo dai motori, il 1500 Limited 2021 nasconde sotto il cofano un Hemi V8 aspirato da 5.7 litri che produce 401 CV di potenza e 556 nm di coppia massima mentre il pick-up di Ford è equipaggiato da un V6 biturbo da 3.5 litri che produce 406 CV e 677 nm in questa variante.

Nonostante la differenza rispetto al sei cilindri utilizzato sul Raptor, l’F-150 Limited risulta comunque molto più potente del Ram 1500 Limited. A livello di sound, però, il pick-up Ram emerge come vincitore.

Entrando nell’abitacolo, il Ford F-150 Limited dispone di un quadro strumenti digitale con una grafica dall’aspetto elegante e moderna. D’altra parte, il 1500 Limited è altrettanto elegante con il suo rivestimento nero e l’ampio display posto centralmente che permette di sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte dal sistema di infotainment Uconnect, oltre che compensare i classici comandi fisici.

Sulla strada, le sospensioni posteriori elicoidali permettono al Ram di assicurare una migliore esperienza rispetto alle molle a balestra dell’F-150. Quest’ultima configurazione è adatta più per il lavoro che su un pick-up orientato al lusso. Un punto a favore del pick-up Ford va per il suo sterzo più preciso. Per quanto concerne il design esterno, qui giocano un ruolo molto importante i gusti personali e la simpatia nei confronti del marchio.

Ben Hardy però sostiene che il Ram 1500 Limited 2021 può essere maggiormente personalizzato per distinguerlo dalle versioni standard mentre il Ford permette di aggiungere soltanto una griglia e alcuni badge speciali. Dopo la galleria fotografica trovate due video realizzati dallo youtuber che ci propongono un’analisi approfondita dei due pick-up Limited.

