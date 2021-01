Il Toledo Jeep Fest annuncia le date per il 2021

Dopo essersi presi un anno di pausa a causa della crisi causata dalla pandemia di coronavirus COVID-19, i funzionari hanno annunciato che il Toledo Jeep Fest tornerà nel 2021, nel fine settimana del 6 agosto. Il fine settimana celebrerà l’ottantesimo anniversario di Jeep a Toledo. Secondo gli organizzatori, la maggior parte delle attività del Toledo Jeep Fest si svolgeranno all’aperto.

Dopo la pausa del 2020 per il Covid-19 il Toledo Jeep Fest tornerà nel 2021 nel fine settimana del 6 agosto

Le iscrizioni ufficiali al Toledo Jeep Fest e alla parata sono ora aperte nel sito ToledoJeepFest.com. L’ultimo raduno, come dicevamo poc’anzi, si è svolto nel 2019. In quell’annata la manifestazione attirò oltre 70.000 persone da 32 stati,tra cui Washington DC, Canada e fino alla Repubblica Ceca. Il festival e lo spettacolo hanno visto la partecipazione di più di 1.400 Jeep, con centinaia di venditori locali e nazionali presenti. Vedremo dunque come andranno le cose quest’anno e se il Covid-19 porterà un numero più basso di partecipanti.

