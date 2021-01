Nuova Peugeot 508 PSE mostra la sua potenza sul Circuito Bugatti

Peugeot ha chiuso il 2020 annunciando la sua auto da strada di serie più potente mai prodotta: la Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered).

Lanciata in Europa questo mese, la vettura è stata recentemente sottoposta a due giri veloci sul Circuito Bugatti. Nonostante il test non sia stato cronometrato, è stato comunque ripreso dall’abitacolo ed è un’ottima occasione per scoprire come si è comportata in pista la 508 PSE.

Peugeot 508 PSE: la ibrida plug-in ad alte prestazioni sfreccia sul Circuito Bugatti

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, la berlina ad alte prestazioni impiega 5,2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Ciò è possibile grazie a un gruppo propulsore ibrido composto da un motore turbo benzina da 1.6 litri, due motori elettrici e una trasmissione a 8 velocità che insieme lavorano per sviluppare 360 CV e 520 nm di coppia massima.

La batteria da 11,5 kWh assicura un’autonomia in modalità full electric fino 42 km con una sola ricarica. In base a quanto affermato dal marchio di Stellantis, la 508 PSE consuma 2 litri ogni 100 km (nel ciclo WLTP) ed emette 46 grammi di CO2 ogni km.

Il prezzo di partenza ufficiale della vettura ibrida plug-in in Germania è di 66.640 euro per la versione liftback e di 67.940 euro per la station wagon. Entrambi i modelli dispongono di un body kit sportivo che comprende nuovi paraurti con alette, griglia, minigonne laterali, diffusore e cerchi da 20”.

A bordo della Peugeot 508 PSE troviamo infine un esclusivo rivestimento, il sistema di infotainment i-Cockpit con schermo touch da 10 pollici, display head-up, sedili anteriori riscaldati, frenata automatica d’emergenza, sistema Night Vision, cruise control adattivo e avviso di deviazione della corsia.

