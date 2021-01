Opel Zafira Life offre tante possibilità di personalizzazione

Il lancio della Opel Zafira Life sottolinea la proiezione verso il futuro di questa monovolume di successo, ormai giunta alla quarta serie. Questo viene dimostrato anche dalla presentazione della versione 100% elettrica denominata Zafira-e Life. Abbiamo di fronte un vero e proprio salotto su ruote che può essere ulteriormente personalizzato in base alle esigenze specifiche del singolo utente, che possono spaziare dal tempo libero all’utilizzo professionale.

La gamma della monovolume di FCA è costituita da tre differenti taglie ed è in grado di offrire in tutti i casi fino a nove posti a sedere: Small (4,60 metri di lunghezza), Medium (4,95 metri) e Large (5,30 metri). Per quanto riguarda il passo, sulla variante Small è di 2,92 metri mentre su Medium e Large di 3,27 metri.

Opel Zafira Life: la monovolume tedesca è disponibile in tre diverse lunghezze

Comfort e abitabilità possono essere ulteriormente arricchiti grazie alla qualità degli allestimenti che comprendono anche sedili in pelle e tetto panoramico. In tutti i casi, i confortevoli sedili del guidatore e del passeggero anteriore sono riscaldabili e regolabili in differenti posizioni per un’esperienza di viaggio totalmente rilassante. Disponibile anche la funzione massaggio opzionale per gli allestimenti Elegance e Business Elegance.

Anche l’ingresso a bordo mantiene prerogative di comfort grazie alla porta scorrevole laterale controllata da sensori che permette di accedere facilmente alla seconda e alla terza fila di sedili. Effettuando un semplice movimento del piede sotto il lato del veicolo, è possibile salire a bordo con facilità.

La modularità dei sedili prevede differenti configurazioni e soluzioni pratiche come la panchetta della seconda fila che può essere abbassata e rimossa per una maggiore praticità d’uso. I sedili della terza fila sono invece collocati su binari per essere reclinati e rimossi facilmente.

L’allestimento Edition rappresenta l’accesso alla gamma

La Opel Zafira Life Edition prevede due varianti in base al materiale con cui sono rivestiti i sedili. La panchetta può essere sempre comunque frazionata e i tre posti ripiegabili a tavolino. La versione Elegance porta con sé il rivestimento in pelle Claudia nera con otto posti di serie. È possibile optare per la variante a cinque posti oppure per quella intermedia da sette posti.

L’allestimento Business Edition propone un’ulteriore flessibilità in quanto sono sempre disponibili di serie due posti a sedere e un rivestimento in tessuto Curitiba. Inoltre, sono previste differenti configurazioni in base alla lunghezza della Zafira Life. La prima fila offre due posti sotto forma di una pachetta passeggeri con vano posizionato al di sotto.

La versione Small prevede l’ultima fila composta da una panchetta unica mentre quelle Medium e Large offrono una panchetta da tre posti individuali. È possibile scendere a otto posti, con la prima fila composta da due sedili individuali e la possibilità di scegliere per la terza fila tra una panchetta unica o tre posti individuali.

La versione top permette di trasformare il veicolo in un salotto mobile

Infine, abbiamo l’Opel Zafira Life Business Elegance in cui viene premiato il comfort di tutti gli occupanti. La prima fila è caratterizza da due sedili individuali mentre la configurazione Salotto Mobile permette ai passeggeri posteriori di posizionarsi faccia a faccia.

Di serie, la Business Elegance propone sei posti totali con la possibilità di passare a sette posti grazie al posizionamento di una panchetta con tre posti individuali nella terza fila. Il tavolino opzionale, ripiegabile e scorrevole tra la seconda e la terza fila, completa il concetto di Salotto Mobile.

In tutti i casi, il guidatore beneficia sempre di bracciolo e di regolazione lombare ed altezza. Nelle versioni con sedile singolo, il passeggero anteriore dispone di bracciolo mentre tutti gli allestimenti (ad eccezione del Business Edition) prevedono sedile del conducente e del passeggero riscaldato (opzionale).

