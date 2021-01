DS Automobiles punta sulla elettrificazione totale entro il 2025

Con la sua gamma E-Tense, DS Automobiles ha già raggiunto due traguardi molto importanti: essere uno dei pochi marchi premium ad offrire almeno una versione elettrificata di tutti i suoi modelli ed essere la casa automobilistica con le emissioni di CO2 più basse della sua categoria.

Nei prossimi anni, il marchio di Stellantis vuole andare oltre con questa strategia: i futuri veicoli, che saranno lanciati sul mercato a partire dal 2025, verranno proposti esclusivamente in versione ibrida o 100% elettrica. Si tratta di un grande impegno per la tecnologia, il comfort e l’ambiente.

DS Automobiles: ogni nuovo modello lanciato dal 2025 sarà elettrico o ibrido

L’elettrificazione fa parte del DNA di DS Automobiles sin dal suo inizio, come dimostra la sua partecipazione alla Formula E (la competizione di monoposto elettriche più prestigiosa al mondo) e la presentazione della concept car E-Tense che ha l’obiettivo di anticipare il futuro sostenibile delle auto lussuose.

Il 2025 rappresenta un anno molto importante per DS Automobiles. Infatti, il marchio automobilistico francese si è posto l’obiettivo di commercializzare solo veicoli 100% elettrici o ibridi da quell’anno in poi. Il fine è chiaro e i primi passi sono stati effettuati con decisione. Fin dal suo inizio, la transizione energetica è stata uno dei principali obiettivi del brand di Stellantis.

Dal 2015, infatti, l’azienda partecipa al campionato di Formula E in cui il team DS Techeetah ha vinto il titolo di costruttori e piloti la scorsa stagione. Si tratta di un vero e proprio banco di prova tecnologico che ha permesso al marchio di offrire le funzionalità più avanzate. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno le prime informazioni sui futuri modelli elettrici/elettrificati.

