Maserati MC20: svelato lo speciale copriauto mimetico

Maserati ha dato inizio ad una nuova era per il suo marchio portando sul mercato la nuovissima Maserati MC20. Inoltre, sotto il cofano della super sportiva si nasconde il nuovo motore V6 Nettuno capace di sviluppare una potenza di 630 CV.

Sin dalla sua presentazione, la vettura è riuscita a catturare all’attenzione di tantissime persone, soprattutto per il suo design spettacolare e per il propulsore. Nelle scorse ore, la casa automobilistica modenese ha annunciato il lancio di una linea di accessori davvero esclusiva della quale fa parte anche un originale copriauto con effetto camuffato.

Maserati MC20: il Tridente annuncia una speciale linea di accessori pensata per la supercar V6

Come è possibile vedere nelle foto allegate all’articolo, il telo dispone di un motivo che ripete il logo del Tridente su uno sfondo blu. In base a quanto affermato dal marchio di Stellantis, il copriauto è fatto in un materiale bi-elastico traspirante ma con interno felpato che permette di proteggere al meglio la deliziosa carrozzeria della MC20.

Fra le immagini ufficiali pubblicate dal Tridente ce n’è una molto particolare (la trovate in fondo all’articolo) in cui è possibile vedere l’auto e due hostess vestite con abiti realizzati con lo stesso tessuto dello speciale copriauto. La vettura e i due soggetti sono quasi indistinguibili.

Al momento conosciamo soltanto l’esistenza di questo telo mimetico ma sicuramente nelle prossime settimane saranno rivelate maggiori informazioni sugli altri accessori appartenenti alla linea dedicata alla nuova super sportiva V6.

A parte questo, la casa automobilistica modenese prevede di ampliare la gamma della Maserati MC20 lanciando una versione spider e un’altra 100% elettrica dotata di ben tre motori elettrici.

