Citroën C4 ed e-C4 proposte in Spagna con il nuovo Pack Made in Spain

Per celebrare in grande stile il lancio delle nuove Citroën C4 ed e-C4 in Spagna, la casa automobilistica francese ha deciso di presentare il nuovo Pack Made in Spain. Si tratta di un pacchetto molto interessante che, oltre ad offrire diversi vantaggi, sottolinea il fatto che questi due modelli vengono prodotti in Spagna.

Infatti, la produzione della nuova C4 e della e-C4 completamente elettrica avviene negli stabilimenti di Madrid. Entrambe le auto svolgono un ruolo molto importante per il futuro delle varie fabbriche, anche più della C4 Cactus.

Citroën C4 ed e-C4: debutta in Spagna il nuovo pacchetto Pack Made in Spain

Il pacchetto Pack Made in Spain offre importanti vantaggi in termini di finanziamento. Esso infatti permette di mettersi al volante delle vetture pagando un canone mensile che parte da 195 euro. Dal punto di vista aziendale, inoltre, è possibile accedere ai vantaggi esclusivi offerti tramite Free2Move Lease.

I primi due vantaggi inclusi in questo pacchetto sono la garanzia di 3 anni o 100.000 km e la manodopera inclusa per qualsiasi intervento. Con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza ai propri clienti, la casa automobilistica francese propone assistenza stradale 24/7 con questo speciale pacchetto.

Fra i servizi inclusi ci sono anche la riparazione in caso di guasti meccanici e l’assistenza in caso di incidente stradale o in caso di smarrimento delle chiavi o se si sbaglia a fare rifornimento di carburante. Compresa anche la sostituzione della batteria per tre anni e la riparazione delle forature degli pneumatici per il primo anno dopo l’acquisto.

Sia per la nuova Citroën C4 che per la nuova e-C4 100% elettrica, infine, il Pack Made in Spain offre la possibilità di beneficiare di un periodo di prova di sei mesi o 100.000 km e restituirle per scambiarle con un altro veicolo del marchio di Stellantis se non si è soddisfatti.

