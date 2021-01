In Brasile è in arrivo un pick-up su base Jeep Renegade?

I pickup con chassis monoscocca compatti, chiamati anche SUP, stanno iniziando a farsi strada nel competitivo mercato brasiliano e anche in quello globale. FIAT e Renault hanno aperto la partita con Toro e Oroch e Ford è vicina all’introduzione del Maverick, un modello che sarà prodotto in Messico.

Sembra prendere sempre più forza la voce secondo cui in Brasile potrebbe arrivare in futuro un Jeep Renegade Pickup

A questa tendenza SUP potrebbe presto approcciarsi Jeep. Quando interrogato, Christian Meunier, responsabile globale del marchio, ha detto che non esclude l’arrivo di un veicolo di questo tipo. “Tutto è possibile”.

A quanto pare, la richiesta di produrre un pick-up sotto il Gladiator proviene dalla stessa azienda, poiché è stata la divisione australiana a rendere pubblico che si aspetta un modello più compatto del Gladiator.

A generare ancora più speculazioni sull’argomento, i colleghi dei media australiani, Carsales, affermano di aver avuto accesso a una fonte anonima che farebbe notare la possibilità di un nuovo Jeep Renegade Pickup che dovrebbe occupare il posto lasciato. il Dakota.

Anche se, allo stesso tempo, tutto indica che alla fine sarebbe stata utilizzata la stessa piattaforma di Gladiator, regolata solo per ottenere uno spazio di carico maggiore. Un’altra speculazione di Carsales è che questo pick-up potrebbe essere montato sulla piattaforma di FIAT Toro (conosciuta in altri mercati come RAM 1000) che viene utilizzata anche da Jeep Renegade e Compass.

In effetti, prenderebbe quest’ultimo come punto di partenza, quindi osano addirittura anticipare che potrebbe condividere le linee di produzione in Messico e garantire così il suo successo in Nord America.

Se teniamo conto che anche Toro, Renegade e Compass sono fabbricati nello stesso stabilimento di FCA in Brasile, non sarebbe irragionevole pensare a questa Jeep in Brasile.

Tutte queste teorie non suonano così inverosimili dopo aver visto il successo di Gladiator, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che nell’Easter Jeep Safari 2016 il marchio ha presentato il Comanche, un concept pickup basato su Jeep Renegade. È vero, non c’è nulla di confermato, ma nemmeno tutte queste voci possono essere eliminate.

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade in Brasile è la terza auto più venduta nella prima metà di gennaio

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI