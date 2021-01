Vauxhall estende l’offerta dei 48.000 km gratuiti agli acquisti PCP

In collaborazione con British Gas, Vauxhall ha ampliato la sua offerta di 30.000 miglia (48.280 km) di elettricità gratuita e una wallbox di ricarica domestica gratuita per tutti coloro che decidono di acquistare la nuova Vauxhall Corsa-e, includendo i veicoli acquistati con Personal Contract Purchase (PCP) e Conditional Sale (CS).

L’offerta consente agli acquirenti di accedere a un’esclusiva tariffa di British Gas Dual Fuel, con Vauxhall che accredita il costo equivalente a 30.000 miglia su un periodo di tre anni sul conto di ogni cliente.

Vauxhall: la promozione dei 48.000 km per la Corsa-e viene estesa anche agli acquisti PCP

Far funzionare una Corsa a benzina con motore 1.2 da 100 CV costerebbe 2900 sterline (3266 euro), considerando i prezzi attuali della benzina nel Regno Unito. L’offerta è disponibile per tutti gli ordini effettuati fino al 26 febbraio 2021 e su PCP, CS e Personal Contract Hire, fino ad esaurimento scorte, con prezzi a partire da 330 sterline (371 euro) al mese per la pluripremiata Corsa-e. Nel canone mensile è inclusa la wallbox di ricarica e i 30.000 miglia di elettricità.

Inoltre, è previsto il versamento di un canone iniziale di noleggio pari a 1980 sterline (2229 euro). Come parte della promozione offerta dalla casa automobilistica di Stellantis, gli acquirenti della compatta 100% elettrica ricevono anche un abbonamento gratuito valido sei mesi alla rete di ricarica pubblica BP Pulse, la più grande presente nel Regno Unito con oltre 7000 punti di ricarica.

Vi ricordiamo che la Vauxhall Corsa-e assicura un’autonomia massima pari a 336 km con una singola ricarica grazie ad una batteria da 50 kWh. Utilizzando la ricarica rapida da 100 kW, la vettura impiega soli 30 minuti per caricarsi fino all’80%. Infine, l’auto viene fornita con una garanzia di 8 anni sulla batteria e ulteriori 8 anni di assistenza stradale.

