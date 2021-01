Le auto elettriche costeranno quanto quelle termiche entro il 2026

L’ex ingegnere di Ford Richard Parry-Jones è convinto che, entro il 2026, le auto elettriche verranno proposte sul mercato a prezzi molto simili a quelli delle vetture con motori endotermici.

“Penso che fondamentalmente le batterie siano più costose dell’attuale tecnologia dei motori a combustione. La ragione principale per la chiusura del gap tra elettriche ed endotermiche non sta avvenendo perché il costo delle batterie sta diminuendo, anche se in alcuni casi è vero. In realtà è perché il costo dei motori tradizionali sta aumentando. Si stanno incontrando a metà strada“, ha dichiarato Parry-Jones.

Auto elettriche: Parry-Jones è convinto che costeranno quanto le vetture tradizionali fra qualche anno

L’ex ingegnere ha analizzato le differenze fra i due tipi di propulsione e ha dichiarato che i sistemi di controllo delle emissioni per i motori a combustione interna stanno diventando sempre più costosi. Perciò, le case automobilistiche potrebbero scegliere di abbandonarli definitivamente in favore dei motori elettrici.

Nel corso del suo intervento all’Autocar Business Conference, Richard Parry-Jones ha proseguito dicendo: “Penso che il modo migliore per l’industria per garantire il valore dei veicoli in futuro sia assicurarsi che le emissioni reali dei motori che vendiamo siano molto buone e soddisfino gli obiettivi dei leader della città”.

“Probabilmente vedremo una differenza nella domanda di veicoli tradizionali nelle città rispetto alle periferie. La popolazione nelle grandi città dovrà fare i conti con le restrizioni legate alla circolazione e alle tasse sulle emissioni mentre nelle zone rurali si tratterà di temi meno sentiti e così le vendite di vetture tradizionali rimarranno comunque alte“, ha sottolineato Parry-Jones.

L’ex ingegnere di Ford è convinto anche che bisogna produrre energia, per caricare le auto elettriche, utilizzando energie rinnovabili e nucleare anziché carbone, gas e petrolio.

