La nuova Fiat Toro avrà vari formati per il suo sistema di infotainment

Uno dei lanci più attesi in America Latina per quest’anno è il restyling del pickup Fiat Toro. Con l’avanzamento dei progetti di diversi pick-up compatti di altri marchi come Ford con Maverick, Chevrolet con Montana, Volkswagen con Tarok, Hyundai con Santa Cruz, tra gli altri, l’azienda italiana rinnoverà il suo modello per renderlo sempre più competitivo.

Vari display caratterizzeranno il sistema di infotainment del nuovo Fiat Toro dopo il restyling

Il prototipo di Fiat Toro è stato avvistato più volte in fase di test, anche nella sua versione entry-level o Ultra, la configurazione più completa. Inoltre, si prevede che dopo la sua presentazione, il pick-up riceverà aggiornamenti meccanici con l’incorporazione di un motore 1.3 turbo da 180 CV.

Tuttavia, una delle incognite riguarda il suo abitacolo, poiché non è ancora noto come sarà il cruscotto del nuovo Fiat Toro. Ci sono però dettagli che già conosciamo, dopo che alcune immagini sono trapelate. Ad esempio, si è capito che il veicolo di Fiat avrà diversi formati di display per il suo sistema di infotainment. Ad esempio in una delle sue versioni avrà un display nella consolle centrale simile a quello dei recenti pick-up full size in formato verticale.

Ora, un’altra novità arriva dal sito di Autos Segredos, poiché in una delle foto pubblicate si può vedere che il nuovo Fiat Toro avrà anche configurazioni con uno schermo centrale orizzontale. Inoltre, sebbene non sia visibile nelle immagini, il pick-up italiano inedito avrà modifiche nei rivestimenti, nelle prese d’aria, nel vano portaoggetti, tra le altre cose. Su questo modello maggiori dettagli dovrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane.

