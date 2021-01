Ecco una Ferrari F40 LM street legal con tubi dritti | Video

All’inizio del 1989 vennero costruiti due esemplari da gara della F40 in collaborazione con Michelotto Automobili dopo le numerose richieste fatte da Daniel Marin, presidente di Ferrari Francia, a Enzo Ferrari.

Con il nome di Ferrari F40 LM, la vettura venne supervisionata dal collaudatore Dario Benuzzi nei suoi primi test in pista e, prima di partecipare alla Le Mans, esordì nel campionato IMSA nella classe GTO sul circuito di Laguna Sega con alla guida di Jean Alesi. Quella gara fu completata al terzo posto dopo che la F40 LM partì in seconda posizione.

Ferrari F40 LM: un esemplare legale da strada avvistato sulle strade svizzere

L’anno successivo, Ferrari Francia schierò ancora una volta la vettura in alcune prove del campionato, conquistando complessivamente quattro podi ma senza però portarsi a casa una vittoria.

Assieme alla F40 Competizione, l’auto da gara si differenzia dalla versione stradale in quanto sotto il cofano sono presenti dei turbocompressori e degli intercooler più grandi, oltre a una nuova centralina elettronica di gestione del motore, una pressione di sovralimentazione da 2,6 bar e un rapporto di compressione di 8,0:1.

Tali modifiche permisero alla F40 LM di sviluppare una potenza massima di circa 720 CV in gara e oltre 900 CV in prova. Il peso si aggirava attorno ai 1050 kg e questo consentiva alla vettura di raggiungere una velocità massima di 370 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi.

Il noto youtuber Gumbal ha avuto la possibilità di filmare un’incredibile Ferrari F40 LM street legal che è stata modificata con un impianto di scarico dotato di tubi dritti. Si tratta di un esemplare che può essere utilizzato su strada in maniera legale ed è stato catturato durante il Supercars Owner Circle 2020 a Gstaad (Svizzera).

