Nuove Citroën C4 ed e-C4: ecco la gamma italiana

Con un’identità unica, le nuove Citroën C4 ed e-C4 100% elettrica si distinguono per una silhouette energica e audace che esprime potenza e carattere. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette riesce a combinare eleganza e fluidità con la forza della robustezza di un SUV per maggiore modernità e dinamismo.

Le vetture propongono un abitacolo accogliente e tecnologico che esprime immediatamente benessere, comfort e modernità. Ogni cliente potrà configurare la vettura a sua immagine con 31 combinazioni di tinte e Pack Color all’esterno e sei ambienti interni.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: annunciata la gamma completa per il nostro Bel Paese

Le nuove C4 ed e-C4 offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo ed è disponibile di serie sulla maggioranza delle versioni.

Il comfort di guida è garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions (di serie su tutte le versioni) e dai sedili Advanced Comfort (di serie sugli allestimenti Feel Pack e Shine e disponibile come optional su quello Feel). Il comfort a bordo si traduce in una abitabilità generosa, nello spazio per le ginocchia dei passeggeri posteriori best-in-class, vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroën abbinato al vano portaoggetti scorrevole della plancia. In questo modo, il passeggero anteriore può riporre, fissare e usare in completa sicurezza il suo tablet.

La casa automobilistica francese afferma che l’abitacolo delle sue Citroën C4 ed e-C4 risulta rilassante e luminoso con ampie superfici vetrate, materiali caldi e un tetto panoramico in vetro apribile elettricamente. Il comfort di utilizzo è potenziato da 20 tecnologie di guida che comprendono l’Highway Driver Assist. Inoltre, troviamo sei tecnologie di connettività tra cui il display touch da 10 pollici o ConnectedCAM Citroën.

Tutte queste caratteristiche sono ampliate sulla versione completamente elettrica grazie a silenziosità, fluidità di marcia, assenza di emissioni di CO2, sensazione di guida dinamiche, ricarica semplificata e serenità di utilizzo. Entrambe le vetture propongono una modalità di visualizzazione specifica sul quadro strumenti digitale per visualizzare l’indicatore di consumo energetico o l’autonomia e alcune schermate specifiche sul display touch accessibili direttamente tramite un pulsante presente sulla plancia centrale.

La e-C4 100% elettrica impiega 30 minuti per caricarsi fino all’80%

Tramite quest’ultimo è possibile vedere lo stato di funzionamento del sistema o l’impostazione dei parametri della ricarica differita della batteria. Quando la Citroën e-C4 è in carica, vengono visualizzati sullo schermo il tempo rimanente per una ricarica completa (in ore e minuti), l’autonomia recuperata in km o il livello di carica della batteria recuperata in %.

Il modello a zero emissioni della vettura offre tre diverse modalità di ricarica fra cui quella rapida pubblica da 100 kW che consente di arrivare all’80% in soli 30 minuti. La gamma disponibile in Italia è composta da tre allestimenti per soddisfare al meglio le esigenze della clientela: Feel, Feel Pack e Shine.

La prima rappresenta la versione di ingresso alla gamma di Citroën C4 ed e-C4 che si propone senza compromessi in termini di comfort e sicurezza. Un gradino sopra abbiamo l’allestimento Feel Pack, ossia la versione pluriaccessoriata che offre tutto il comfort tipico di Citroë mentre al top della gamma troviamo l’allestimento Shine che propone raffinatezza ed equipaggiamenti high-tech.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, sono disponibili quattro unità: elettrica con potenza di 136 CV (100 kW) riservata esclusivamente alla Citroën e-C4 (con autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP), benzina PureTech 130 con cambio manuale, benzina PureTech 130 con cambio EAT8 a 8 marce e diesel BlueHDi 130 con trasmissione EAT a 8 velocità.

Infine, per quanto riguarda i prezzi, si parte da 22.900 euro per la C4 Feel con PureTech 130 fino ad arrivare a 29.400 euro per l’allestimento Shine con motore BlueHDi. La Citroën e-C4 100% elettrica, invece, parte da 35.150 euro e arriva a 37.650 euro.

