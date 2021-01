DS 7 Crossback: tanta tecnologia a bordo per la massima sicurezza

La nuova DS 7 Crossback rappresenta la prima vettura di nuova generazione della casa automobilistica francese. Secondo quanto affermato dal marchio di Stellantis, il suo SUV ha portato una boccata di aria fresca nel segmento di appartenenza. Ispirandosi alla purezza, alle geometrie e ai riflessi di una pietra preziosa come il diamante, la Crossback declina questa affascinante analogia sia esternamente che internamente.

Il richiamo al mondo del lusso è evidente ed ogni componente presente a bordo ha l’obiettivo di esprimere alta tecnologia e massima sicurezza. Ad esempio, troviamo le luci DS Active Led Vision che giocano un importante ruolo nel contesto della sicurezza.

DS 7 Crossback: il nuovo SUV propone diverse tecnologie a bordo orientate alla sicurezza

Non appena la DS 7 Crossback viene accesa, i fari si illuminano di viola e ruotano di 180°. Grazie a questa notazione e alla possibilità di inclinarsi verticalmente, le luci si adattano alle condizioni della strada, alla velocità dell’auto e all’angolo di sterzata del volante, regolando di conseguenza il fascio luminoso per garantire sempre la massima luminosità.

A bordo del SUV troviamo anche il sistema DS Night Vision che migliora la visione notturna grazie a una telecamera ad infrarossi montata frontalmente. Questa identifica e segnala la presenza di pedoni ed animali nel campo visivo del guidatore in condizioni di scarsa luminosità esterna.

L’immagine della telecamera a raggi infrarossi viene visualizzata sul quadro strumenti ed eventualmente viene attivato un allarme in caso di rischio di collisione. Non manca il sistema di frenata di emergenza Active Safety Brake in grado di reagire fino a 140 km/h (80 km/h con veicolo fermo e 60 km/h in caso di pedone).

Il sistema Driver Attention Warning è costituito da una telecamera ad infrarossi montata sul piantone dello sterzo che analizza la direzione dello sguardo e della testa del conducente per valutare il suo livello di distrazione, analizzando al contempo anche la chiusura delle palpebre. Il monitoraggio si rivela efficace anche durante la guida notturna e la presenza di occhiali da sole.

Il sistema DS Active Scan Suspension presente sulla DS 7 Crossback è anch’esso composto da una telecamera capace di pilotare le sospensioni prendendo in considerazione i parametri di guida e le condizioni stradali. Il sistema DS Advanced Traction Control permette di affrontare specifiche situazioni come neve, fango o sabbia.

Per quanto riguarda i pacchetti, il SUV Crossback dispone del Pack Safety il quale include una serie di sistemi autonomi come il Blind Spot Assist e l’Extended Traffic Sign Recognition. Non mancano i sistemi Hill Assist per facilitare le ripartenze in salita ed SOS & Assistenza per chiedere aiuto premendo semplicemente un tasto.

