Citroën C4: in Spagna debutta un nuovo motore a benzina

Citroën ha deciso di aggiungere un nuovo ed interessante motore a benzina nella gamma della nuova Citroën C4 proposta in Spagna. Questo propulsore occuperà la posizione più alta in termini di potenza e prestazioni ad un prezzo di 28.995 euro.

Ad oggi, l’unico propulsore a benzina disponibile nella gamma della C4 è il PureTech da 1.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 130 CV e che può essere associato sia a un cambio manuale che a uno automatico.

Citroën C4: l’azienda aggiunge un nuovo motore benzina da 155 CV alla gamma spagnola

La casa automobilistica francese ha deciso di arricchire la gamma del suo modello realizzato in Spagna con questo nuovo motore benzina. Vi ricordiamo che la vettura viene prodotta negli stabilimenti PSA presenti a Madrid.

Chi fosse interessato all’acquisto della nuova C4 può dunque optare per un PureTech 1.2 da 155 CV e 240 nm di coppia massima. Questo tre cilindri è associato esclusivamente alla trasmissione automatica EAT8 a 8 velocità e alla trazione anteriore.

Grazie a questo powertrain, la vettura impiega 8,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 208 km/h. In termini di efficienza, è previsto un consumo medio di carburante di 5,8 litri ogni 100 km ed emissioni di CO2 pari a 131 g/km.

Soltanto l’allestimento Shine della nuova Citroën C4 dà la possibilità di optare per questo nuovo motore benzina. Tra le dotazioni di serie offerte da questo allestimento abbiamo ad esempio il sistema Active Safety Brake con avviso di rischio collisione, avviso di cambio corsia, riconoscimento dei segnali stradali, airbag multipli, display touch da 10 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, sistema Hill Assist, vivavoce Bluetooth, climatizzatore automatico bizona, alzacristalli elettrici, accensione automatica delle luci, sensore pioggia, specchietti retrovisori esterni riscaldabili, pieghevoli e regolabili elettricamente, volante rivestito in pelle con regolazione in altezza e profondità e sedili anteriori regolabili in altezza.

Non è finita qui poiché la C4 Shine offre cerchi in lega da 18”, luci di marcia diurna a LED, fendinebbia, sistema di infotainment Connect Nav di Citroën, display head-up a colori, retrocamera, freno di stazionamento elettrico, Blind Spot Monitoring System e avviamento e sistema di accesso senza chiave.

