Tiktoker dorme disteso alla guida di una Tesla: vietato. Pericolosissimo comportamento di un giovane, immortalato mentre usa l’auto come un letto in viaggio. Il personaggio ha attivato Autopilot e s’è fatto trasportare. Per legge, non si può: quello è un ausilio alla guida, col conducente che deve stare attento e intervenire se necessario. Non è un passeggero di un’auto robot, è un guidatore aiutato dalla tecnologia. Questo lo dice anche la Casa stessa. Il soggetto si chiama Johnathon Cook, star di Tik Tok da un milione di follower.

Dorme disteso alla guida di una Tesla: quali conseguenze?

L’Autopilot consente alla vettura di sterzare, accelerare e frenare automaticamente nella propria corsia di marcia. Le attuali funzioni Autopilot richiedono la supervisione attiva del conducente e non consentono la guida autonoma del veicolo.

Non è dato sapere né se né come lo youtuber verrà sanzionato dalle autorità. E se venisse multato, non si capisce se in base al Codice della Strada o al Codice Penale. Un conto è un’infrazione, un illecito, da Codice della Strada: guidi, vai troppo veloce o non rispetti il rosso, e scatta il verbale. Un altro conto è un comportamento volontario: non guido di proposito, anche se l’Autopilot e la legge lo proibiscono.

Di recente, un canadese che dormiva con l’Autopilot attivo è stato incriminato per guida pericolosa: un reato. Codice Penale con reclusione. Deciderà il giudice.

Prima che ci scappi il morto per la guida pericolosa

Sarebbe opportuno prevenire questi comportamenti pericolosi prima che ci scappi il morto. Servirà un provvedimento ad hoc, o la decisione di un magistrato, o una normativa che inclusa un’unione di Stati.

Oltretutto, c’è il rischio di emulazione. Qualche ragazzo mentalmente debole, vedendo lo Youtuber che si diverte a dormire anziché guidare, potrebbe imitarlo. Con rischi enormi per la sicurezza stradale.

