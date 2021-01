Dodge Durango 2021 vince il premio Vincentric Best Value in America

Il Dodge Durango 2021 ha vinto il premio Vincentric Best Value in America nella categoria Large SUV/Crossover. I premi Vincentric Best Value in America determinano il miglior veicolo in ogni segmento. Questo viene identificato utilizzando un’analisi statistica che incorpora il costo totale di proprietà di tutti i veicoli model year 2021 assieme al prezzo di mercato corrente.

David Wurster, presidente di Vincentric, ha dichiarato: “Il Dodge Durango ha ottenuto ottimi risultati nei premi Vincentric Best Value in America del 2021. Ha ottenuto i migliori risultati in più categorie di costo rispetto a qualsiasi altro veicolo del suo segmento. La combinazione di tutti i costi hanno aiutato il Durango a superare tutti i concorrenti e ad ottenere la vittoria per il 2021“.

Dodge Durango 2021: l’ultimo model year del SUV a tre file si porta a casa un importante premio

Il Dodge Durango, l’ultimo SUV senza compromessi e “la Charger del segmento dei SUV a tre file”, ha alzato l’asticella con il model year 2021, portando con sé un nuovo stile esterno più aggressivo, nuovi interni con un abitacolo ispirato a quello della Challenger e maggiori prestazioni che mai grazie a sei diverse versioni fra cui il nuovo Durango SRT Hellcat da 720 CV.

Gli esterni delle muscle car Challenger e Charger si riflettono nel nuovo e aggressivo esterno del modello che presenta una nuova fascia anteriore, dei fari a LED, delle luci di marcia diurna sempre a LED, spoiler posteriore e nuovi cerchi e griglia.

Gli interni del Durango 2021 sono stati notevolmente migliorati con l’arrivo del MY 2021 in quanto abbiamo un nuovo cruscotto ispirato alle prestazioni composto da un quadro strumenti ridisegnato, una nuova plancia centrale e il sistema di infotainment Uconnect 5 di ultima generazione con display touch da 10.1 pollici. Con tutti i vari aggiornamenti apportati, adesso gli interni sono più orientati al guidatore, oltre ad essere più moderni e raffinati rispetto al modello precedente.

Il nuovo pacchetto Tow N Go per il Durango R/T AWD 2021 sfrutta le prestazioni del motore Hemi V8 da 5.7 litri e inoltre propone l’aspetto aggressivo tipico dei modelli SRT, la capacità di traino migliore della categoria (pari a 3946 kg), una velocità massima di 233 km/h, le modalità di guida Track, Sport, Snow e Tow e un impianto di scarico ad alte prestazioni modificato da SRT.

Il Dodge Durango Citadel 2021 rappresenta l’allestimento di lusso dell’intera gamma 2021 in quanto abbiamo diverse caratteristiche premium disponibili come standard. Esempi sono i sedili del conducente e del passeggero anteriore in pelle nappa e con funzione di riscaldamento e ventilazione, una suite completa di funzioni di sicurezza e altro ancora.

Il Citadel è disponibile con due diversi motori: Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 299 CV e 352 nm (2812 kg di capacità di traino) ed Hemi V8 da 5.7 litri che produce 365 CV e 529 nm (3265 kg di capacità di traino). Essendo l’unica muscle car a tre file del settore, il Dodge Durango mantiene il suo status di essere un SUV adatto alle famiglie con posti a sedere per un massimo di sette persone.

