TomTom adesso fa parte di Autoware Foundation

TomTom ha annunciato che adesso fa parte di Autoware Foundation. Si tratta di un’organizzazione no profit che supporta progetti open source i quali hanno l’obiettivo di accelerare lo sviluppo della guida autonoma.

La famosa società supporterà Autoware Foundation con la creazione di un’interfaccia open source per TomTom AutoStream. Ciò permetterà a utenti e sviluppatori di Autoware di ampliare le potenzialità delle loro applicazioni, accedendo alla copertura globale delle mappe ad alta definizione della società olandese.

TomTom: il noto produttore di sistemi di navigazione entra a far parte di Autoware Foundation

TomTom AutoStream è un servizio di mappe che invia automaticamente la mappa più recente all’auto in maniera istantanea. Ciò permetterà ai veicoli a guida autonoma di girare per strada usufruendo di contenuti sempre aggiornati.

Willem Strijbosch, Head of Autonomous Driving di TomTom, ha detto “Autoware è un vero leader nel software di guida autonoma open-source. Aderire all’Autoware Foundation darà a TomTom l’accesso a una rete di leader globali nella guida automatizzata. E, soprattutto, fornirà una piattaforma per testare ulteriormente e promuovere AutoStream e altri componenti del servizio di mappe di guida automatizzata di TomTom“.

Essendo un membro molto importante, TomTom fa parte del comitato direttivo tecnico di Autoware Foundation e si occuperà della direzione strategica e delle priorità tecniche.

Anche Shinpei Kato, membro del Board of Directors di Autoware, ha commentato dicendo: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a TomTom nella Autoware Foundation. Avere un membro con esperienza e capacità nella creazione e nel mantenimento di mappe ad alta definizione scalabili a livello globale è la chiave per promuovere lo sviluppo e la distribuzione del software di Autoware in tutto il mondo“.

