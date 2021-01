Fiat 500 elettrica sfida in una gara di resistenza atipica sette rivali

Fiat 500 elettrica è l’ ultima vettura ad arrivare nel segmento delle auto ultra-compatte EV. La vettura della principale casa automobilistica italiana che viene fabbricata a Mirafiori in Italia è stata protagonista di un video in cui viene messa a confronto con altri modelli elettrici compatti in una gara di resistenza atipica. Tra questi modelli troviamo la Honda e che combina un look retrò con la tecnologia moderna ed è dotata di trazione posteriore e ha una batteria nella media.

Fiat 500 elettrica protagonista di una sfida ad altri modelli elettrici compatti in un curioso video

La Mini Cooper SE è una delle altre protagoniste di questo filmato. Del resto chiunque conosca le sue specifiche scommetterà sul veicolo elettrico britannico senza pensarci due volte. La Mazda MX-30 è più grande della maggior parte dei piccoli veicoli elettrici presenti in questa gara ma è anche il più pesante di tutti.

Peugeot e-208 è la rappresentante del gruppo PSA ora Stellantis. Poi c’è la minuscola Volkswagen e-Up!. Ultime ma non meno importanti, la Renault Zoe e la smart EQ forfour rappresentano due filosofie diverse. Il veterano francese è un grande tuttofare, mentre il piccolo veicolo tedesco non ha le risorse tecniche per uscire dal comodo ambiente urbano.

Questo video proveniente dal canale ThEVox Network su YouTube potrebbe sembrare affollato all’inizio, ma è organizzato in modo così meticoloso che tutta l’azione (inclusa la rapida presentazione di ogni auto, completa di soprannomi) avviene entro i confini di soli sette minuti. E, credici, non sembra affatto affrettato.

Invece, il canale ha inserito nella descrizione tutti i tempi e i dati necessari per chiunque desideri sapere i risultati senza dover guardare tutto il filmato.

Alla fine, tutto ciò che contava erano i tempi registrati, e il foglio di calcolo dei risultati (incorporato nella galleria) copre quasi ogni cifra che chiunque oserebbe chiedere a questi piccoli rappresentanti del segmento dei veicoli elettrici in continua espansione. Ecco come si è comportata in questa sfida di resistenza la nuova Fiat 500 elettrica.

